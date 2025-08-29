День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 17:17

Политолог разъяснил значение военного парада в Китае

Политолог Васильев: парад в Пекине станет сигналом конца старого миропорядка

Фото: Yin Gang/XinHua/Global Look Press

Присутствие президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына на военном параде в Пекине станет сигналом о конце старого миропорядка, заявил «ФедералПресс» политолог Леонид Васильев. Он добавил, что это событие даст старт укреплению полицентричности.

Присутствие Владимира Путина и Ким Чен Ына на военном параде в Пекине в честь 80-летия победы Китая в войне с Японией и окончания Второй мировой войны закрепляет тренд на формирование полицентричного миропорядка, — заявил Васильев.

Накануне, 28 августа, сообщалось, что военный парад в Пекине 3 сентября посетят лидеры 26 стран. Торжества пройдут на площади Тяньаньмэнь в честь 80-летия победы Китая в войне с Японией и окончания Второй мировой войны.

До этого сообщалось, что Китай готовится показать новейшее вооружение, с помощью которого можно нанести удары по США. Демонстрация военной мощи пройдет на параде, посвященном 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны.

Ким Чен Ын
Владимир Путин
Китай
парады
