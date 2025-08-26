Китай покажет способное ударить по США новейшее оружие

Китай готовится показать новейшее вооружение, с помощью которого можно нанести удары по США, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные со спутниковых снимков. По данным издания, демонстрация военной мощи пройдет 3 сентября на параде, посвященном 80-летию Победы над Японией и окончанию Второй мировой войны.

На снимках можно увидеть десятки единиц оружия: бронетехнику, системы ПВО, артиллерийские орудия и крылатые ракеты. Помимо этого, у Пекина есть гиперзвуковые системы, превосходящие традиционные системы противоракетной обороны

В распоряжении у Китая также имеется несколько твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет DF-41, которые имеют дальность около 15 тысяч километров, что дает им возможность ударить по территории Соединенных Штатов, отметили в агентстве.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что последовательное развитие китайско-российских отношений служит гарантом глобальной стабильности. В ходе встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным политик охарактеризовал связь с Россией как стабильную, зрелую и стратегически насыщенную.