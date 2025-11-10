Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 09:28

В Госдуме рассказали, когда повысят выплаты пенсионерам

Депутат Бессараб заявила, что индексация страховых пенсий начнется с 1 января

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Индексация страховых пенсий начнется в России уже с 1 января 2026 года, заявила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, чьи слова приводит Lenta.ru. Повышение составит 6,8%. Кроме того, будут увеличены военные пенсии и пенсии бывшим работникам силовых структур.

Следующее повышение ждет уже получателей социальных пенсий с 1 апреля 2026 года на 6,8%, и, наконец, 1 октября будут повышены военные пенсии, пенсии бывшим работникам силовых структур. Пока стоит у нас увеличение денежного довольствия на 4%, но это пока, это прогнозное значение, а там будем смотреть на инфляцию, — сказала депутат.

Бессараб напомнила, что на сегодняшний день пенсии в России получают 43 млн граждан. Она также отметила, что в бюджете уже заложены в первом чтении средства на индексацию страховых пенсий на 7,6%.

Ранее появилась информация, что по состоянию на 1 октября 2025 года средний размер социальной пенсии в России составил более 15,5 тыс. рублей в месяц. При этом в начале года он достиг лишь 13,5 тыс. рублей.

