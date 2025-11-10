Раскрыта дальнейшая судьба российского процессора «Байкал-М»

Эксперимент по сборке чипов «Байкал-М» в Калининградской области прекращен из-за нехватки компонентов, сообщил гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов изданию «Коммерсант». Трехлетний проект на мощностях предприятия GS Nanotech показал положительные результаты, но его дальнейшее развитие невозможно в текущих условиях, сказал он.

Кристаллов сейчас нет или их не хватает для того, чтобы собрать чипы и раздать партнерам. Поэтому на развитие эксперимента мы не пошли, не было возможности. А в целом я его оцениваю позитивно и считаю, что это был шаг вперед, — уточнил гендиректор фирмы.

Ранее корпорация Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 10. Пользователям рекомендован переход на Windows 11, поскольку система больше не будет получать обновления безопасности, техническую помощь и исправления уязвимостей. Компьютеры продолжат функционировать, но станут значительно более восприимчивы к вирусным атакам и вредоносному программному обеспечению.

Кроме того, стало известно о возможном выпуске первой в истории Apple модели ноутбука с сенсорным экраном до конца 2026 — начала 2027 года. Публике может быть представлена обновленная версия MacBook Pro, оснащенная OLED-дисплеем.