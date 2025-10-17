Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 16:57

Apple представит ноутбук с сенсорным экраном

Первый сенсорный MacBook Pro с OLED-экраном может появиться до конца 2026 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Первую в своей истории модель ноутбука с сенсорным экраном может выпустить американская корпорация Apple до конца 2026 — начала 2027 года, сообщает агентство Bloomberg. Увидит свет обновленная версия MacBook Pro с OLED-дисплеем.

По информации журналистов, новые ноутбуки получат кодовые названия K114 и K116, будут оснащены процессорами линейки M6 и сохранят полноценную физическую клавиатуру с трекпадом. Основные изменения коснутся дизайна экрана — вместо текущего выреза будет использовано отверстие под камеру по аналогии с Dynamic Island в iPhone.

По предположению издания, в связи с применением более дорогих компонентов, стоимость новых моделей может оказаться на несколько сотен долларов выше текущих версий.

Ранее сообщалось, что Apple представила новые устройства на базе чипа M5, включая iPad Pro, MacBook Pro и обновленную гарнитуру Vision Pro с флагманским процессором M5. Стартовая цена новинок в США составит от 999 долларов за iPad Pro и от 1599 долларов за MacBook Pro, поставки начнутся 22 октября.

Apple
ноутбуки
гаджеты
новинки
технологии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев раскрыл, сколько человек заключили контракт на службу в ВС России
Инновации в металлообработке: что нового в 2025 году?
Мужчина перенес пять операций после укуса домашнего кота
Американец вырастил тыкву весом в тонну и стал чемпионом мира
Житель Белгородской области чуть не погиб из-за ракетного обстрела ВСУ
В Мьянме и Камбодже выявили рабские центры с тысячами пленников
Власти российского региона ответили на критику Никиты Михалкова
Заработок в России, позор в Грузии, помощь ВСУ: как живет Андрей Макаревич
Известная актриса разделась на камеру догола во время отдыха на Мальдивах
Пять причин выбрать аренду опалубки вместо покупки: мнение инженеров
Куда сходить в Москве в выходные, 18–19 октября: орган и бесплатные музеи
Роман с Данко, антивоенные посты и скандал отца: как живет дочь Хазанова
Мэра немецкой общины задержали у ночного клуба с кокаином
Волонтер предположил, как пропавшие в тайге Усольцевы могли покинуть страну
Звезда эротической драмы «Чистые» показала фото в бикини на отдыхе
Сын путается в показаниях: известный миллиардер был убит, а не погиб случайно?
Шатдаун в США грозит остановкой ядерных проектов
ВСУ провалили атаку на три российских региона
В СВОП назвали вероятные сроки завершения горячей фазы конфликта на Украине
Стали известны подробности состояния Брижит Бардо после операции
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.