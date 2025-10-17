Apple представит ноутбук с сенсорным экраном Первый сенсорный MacBook Pro с OLED-экраном может появиться до конца 2026 года

Первую в своей истории модель ноутбука с сенсорным экраном может выпустить американская корпорация Apple до конца 2026 — начала 2027 года, сообщает агентство Bloomberg. Увидит свет обновленная версия MacBook Pro с OLED-дисплеем.

По информации журналистов, новые ноутбуки получат кодовые названия K114 и K116, будут оснащены процессорами линейки M6 и сохранят полноценную физическую клавиатуру с трекпадом. Основные изменения коснутся дизайна экрана — вместо текущего выреза будет использовано отверстие под камеру по аналогии с Dynamic Island в iPhone.

По предположению издания, в связи с применением более дорогих компонентов, стоимость новых моделей может оказаться на несколько сотен долларов выше текущих версий.

Ранее сообщалось, что Apple представила новые устройства на базе чипа M5, включая iPad Pro, MacBook Pro и обновленную гарнитуру Vision Pro с флагманским процессором M5. Стартовая цена новинок в США составит от 999 долларов за iPad Pro и от 1599 долларов за MacBook Pro, поставки начнутся 22 октября.