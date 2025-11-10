Рыба-крокодил шокировала посетителей рынка в курортном городе

Крупная рыба с необычным внешним видом, напоминающим крокодила, привлекла внимание посетителей рыбного рынка в египетской Хургаде. Нестандартный облик морского обитателя вызвал оживленные дискуссии среди покупателей и местных жителей, сообщает газета Al Masry Al Youm.

Посетители были удивлены огромной рыбой с незнакомыми чертами — широкой головой, сплюснутой формой туловища и клыками как у крокодила, — указано в публикации.

Инцидент произошел в эти выходные и сразу же стал темой для обсуждений. По словам рыбаков, данный экземпляр был выловлен на глубине около 40 метров и относится к редким для местных рынков видам.

Ихтиолог из Института океанографии в Хургаде Ашраф Садик пояснил, что это известный в Красном и Средиземном морях вид, не представляющий опасности для человека. Специалист подчеркнул важную роль этой рыбы в поддержании экологического баланса морского дна, где она охотится, зарываясь в песок. Свое название «рыба-крокодил» морской обитатель получил из-за значительного внешнего сходства с рептилией.

