10 ноября 2025 в 07:53

Рыба-крокодил шокировала посетителей рынка в курортном городе

Al Masry Al Youm: гостям рынка в Хургаде предложили похожую на крокодила рыбу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Крупная рыба с необычным внешним видом, напоминающим крокодила, привлекла внимание посетителей рыбного рынка в египетской Хургаде. Нестандартный облик морского обитателя вызвал оживленные дискуссии среди покупателей и местных жителей, сообщает газета Al Masry Al Youm.

Посетители были удивлены огромной рыбой с незнакомыми чертами — широкой головой, сплюснутой формой туловища и клыками как у крокодила, — указано в публикации.

Инцидент произошел в эти выходные и сразу же стал темой для обсуждений. По словам рыбаков, данный экземпляр был выловлен на глубине около 40 метров и относится к редким для местных рынков видам.

Ихтиолог из Института океанографии в Хургаде Ашраф Садик пояснил, что это известный в Красном и Средиземном морях вид, не представляющий опасности для человека. Специалист подчеркнул важную роль этой рыбы в поддержании экологического баланса морского дна, где она охотится, зарываясь в песок. Свое название «рыба-крокодил» морской обитатель получил из-за значительного внешнего сходства с рептилией.

Ранее в Орландо полиция провела уникальную операцию по выдворению аллигатора из жилого многоквартирного дома. В одном из коридоров была обнаружена рептилия длиной около полутора метров. Офицеры, прибывшие на место происшествия, проявили осторожность, используя одеяло для защиты от зубов аллигатора. Один из полицейских ухватил рептилию за хвост и извлек ее из здания.

