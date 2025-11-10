Озвучено, сколько ударов по гражданским целям ВСУ наносят за неделю

Озвучено, сколько ударов по гражданским целям ВСУ наносят за неделю Мирошник: каждую неделю ВСУ около 3,5 тыс. раз атакуют гражданские цели

Вооруженные силы Украины систематически атакуют гражданскую инфраструктуру на территории России, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью изданию «Известия». По его данным, еженедельное количество ударов достигает примерно 3,5 тыс., причем за минувшую неделю было зафиксировано свыше 3300 атак.

Мирошник подчеркнул, что все объекты являются исключительно гражданскими, без отношения к военным или двойного назначения целям. По его словам, удары по опасным техногенным объектам представляют особую угрозу и прямо нарушают нормы международного права.

Активизация у нас произошла примерно в июле, и количество ударов, которое мы отмечаем еженедельно, достигает примерно 3,5 тыс. За минувшую неделю у нас было более 3300 прилетов, — указал дипломат.

Отмечается, что в последнее время участились атаки на энергетические объекты и заправочные станции, что создает дефицит горюче-смазочных материалов. Тактика Киева, по оценке дипломата, направлена на создание дополнительного давления в переговорных процессах, аналогично ситуации перед саммитом на Аляске и в период проведения недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны вечером 9 ноября сработали над территорией Крыма. Пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что в течение трех часов было перехвачено 10 беспилотных летательных аппаратов.