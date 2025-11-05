Разведчики опровергли данные о пульсе Ким Чен Ына Разведка Южной Кореи сообщила, что не докладывала властям о пульсе Ким Чен Ына

Южнокорейская разведка не докладывала парламентариям республики о пульсе лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает РИА Новости. Так спецслужба опровергла публикации в СМИ о якобы доведения до властей подобной информации.

Мы не докладывали ни о частоте сердечных сокращений, ни о гипертонии, — подчеркнули разведчики.

Ранее появились публикации о том, что лидер КНДР не имеет серьезных проблем со здоровьем. При этом источник не указал точный способ получения данных о самочувствии Ким Чен Ына. Утверждалось, что пульс политика составляет 80 ударов в минуту, а риск повышенного кровяного давления снизился.

Южнокорейская разведка сообщала, что КНДР может провести ядерные испытания в сжатые сроки. Полигон Пхунгери рассматривался как возможное место для тестирования оружия.

27 октября президент России Владимир Путин передал Ким Чен Ыну лучшие пожелания. Свое послание российский лидер озвучил в рамках встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.

Президент США Дональд Трамп признавался, что хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном. Глава Белого дома охарактеризовал взаимоотношения с лидером КНДР как хорошие.