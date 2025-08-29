День знаний — 2025
29 августа 2025 в 16:08

Политолог раскрыл, почему Трамп не может закончить украинский конфликт

Политолог Мирзаян: Трамп бессилен в вопросе завершения конфликта на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президенту США Дональду Трампу необходимо как можно быстрее завершить украинский конфликт любыми способами, чтобы освободиться от этого бремени и заняться, по его мнению, более важными делами: нормализацией отношений с Москвой, сдерживанием Китая и другим, заявил в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. Однако, по его словам, хозяин Белого дома пока не может этого сделать, так как не имеет достаточных аппаратных возможностей.

В настоящее время Трамп <...> не способен сломить сопротивление европейских стран, активно препятствующих нормализации российско-американских отношений и, в целом, урегулированию украинского кризиса. Трамп также не может заставить Европу и Украину принять его и [президента РФ Владимира Путина] видение, в чем мы убедились на саммите в Вашингтоне, — подчеркнул эксперт.

В связи с этим американский лидер может сколько угодно выражать неудовольствие или возмущение Киевом, но это не будет иметь никакого значения до тех пор, пока он не продемонстрирует Украине и Европе, кто является хозяином на Западе, считает Мирзаян. Но сейчас президент США, возможно, не хочет этого показывать, предположил политолог.

Поэтому на слова Трампа, даже если они звучали о том, что Украина является помехой, не стоит обращать внимания до тех пор, пока он не подкрепит их конкретными действиями. Причем действиями как в отношении Украины, <...> так и в отношении <...> руководства ЕС, — резюмировал специалист.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп намерен выступить с дополнительными заявлениями по урегулированию украинского конфликта. По ее словам, Администрация США считает, что ни Москва, ни Киев в настоящее время не готовы к прекращению боевых действий.

