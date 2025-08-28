День знаний — 2025
В США оценили, возможно ли завершение конфликта на Украине

Белый дом: Россия и Украина на данном этапе не готовы положить конец конфликту

Белый дом, Вашингтон Белый дом, Вашингтон Фото: Shutterstock/FOTODOM

Администрация США считает, что ни Россия, ни Украина в настоящее время не готовы к прекращению боевых действий. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что американский президент Дональд Трамп намерен выступить с дополнительными заявлениями по урегулированию ситуации.

На очередном брифинге представительница администрации США отметила, что Вашингтон признает отсутствие готовности сторон к мирным переговорам. Ливитт подчеркнула, что хотя Трамп стремится к прекращению конфликта, решение должно исходить от лидеров вовлеченных стран.

Возможно, обе стороны не готовы к прекращению. Президент хочет, чтобы конфликт прекратился, но лидеры этих двух стран нуждаются в ее прекращении и тоже должны хотеть этого. Думаю, президент позже сделает несколько дополнительных заявлений по этому поводу, — сказала Ливитт на брифинге.

Пресс-секретарь не уточнила конкретные сроки новых заявлений Трампа по украинскому вопросу. Белый дом демонстрирует сдержанную позицию, признавая сложность достижения мира в текущих условиях.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном выразил мнение, что встречи между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским не будет. По его словам, саммит не состоится, несмотря на договоренность с главой Белого дома.

