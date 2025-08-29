Кулак «Азова» разбит, «Симферополь» на дне: новости СВО к вечеру 29 августа

Российские войска уничтожили ударный кулак «Азова» на Краснолиманском направлении, потопили корабль «Симферополь» ВМС Украины и разнесли ракетный комплекс «Нептун» в то время, пока украинское командование отказывается эвакуировать тела погибших солдат из-под Купянска и Кременной. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 29 августа, читайте в материале NEWS.ru.

Ударный кулак «Азова» разгромлен

Telegram-канал Mash сообщил, что больше 30 боевиков из украинского формирования «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) были уничтожены при попытке эвакуации в районе водохранилища Клебан-Бык в Донецкой Народной Республике. Согласно его сведениям, противник попал в котел. В результате эвакуация сорвалась — ликвидированы минимум 30 боевиков, часть «азовцев» скрылась в лесополосе. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Вместе с этим советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска уничтожили ударный кулак «Азова» на Краснолиманском направлении. По его словам, в районе сел Карповка, Среднее, Шандриголово и Дерилово ликвидированы 50 противников и восемь единиц иностранной бронетехники.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Военные освободили полдюжины населенных пунктов

Министерство обороны объявило, что Вооруженные силы России за неделю освободили сразу шесть населенных пунктов в зоне проведения специальной операции. По данным ведомства, четыре населенных пункта были взяты под контроль в ДНР и еще два — в Днепропетровской области Украины.

Кроме того, как рассказал Кимаковский, российские войска установили контроль над стратегически важной автомобильной магистралью, связывающей Доброполье и Краматорск. Данная трасса активно использовалась противником для транспортного обеспечения и переброски сил.

Войска потопили «Симферополь» и разнесли «Нептун»

Министерство обороны сообщило, что российские военные уничтожили корабль «Симферополь» Военно-морских сил Украины, расположенный в устье реки Дунай. Для операции использовали быстроходный безэкипажный катер. Помимо этого, войска сбили украинский самолет Су-27.

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук признал, что число погибших при потоплении военного корабля «Симферополь» выросло до двух человек. По его словам, еще несколько военных числятся пропавшими.

Министерство обороны добавило, что армия России нанесла семь групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по ключевым объектам противника. В числе пораженных целей значатся склады хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан», а также ракетный комплекс «Нептун». Ведомство также опубликовало кадры удара.

Су-27 Фото: Сергей Скрынников/РИА Новости

Тела военных бросили гнить под палящим солнцем

Двое колумбийских наемников, воевавших на стороне Украины, покинули зону боевых действий после того, как стали свидетелями жестоких пыток российских военнопленных. Как рассказал адвокат одного из бойцов Максим Коротков-Гуляев, граждане Колумбии были задержаны в России и обвиняются в участии в вооруженном конфликте в качестве наемников.

Тем временем под Купянском в Харьковской области и под Кременной в Луганской Народной Республике месяцами лежат тела погибших солдат, которых отказывается эвакуировать украинское командование. Как рассказал военный эксперт Андрей Марочко, больше всего трупов лежит на участках, где продвигаются российские войска. При этом из-за жары тела солдат «скелетируются буквально за пару недель».

Читайте также:

В МИД России обозначили позицию по гарантиям безопасности Украине

Взрывы в Орле, «Паутина», побег наемников: как ВСУ атакуют РФ 29 августа

Захарова ответила на слова Вэнса об «уступках» России по Украине