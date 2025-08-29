Российские военные нанесли мощный удар по украинскому флоту Российские военные за неделю уничтожили корабль «Симферополь» и Су-27 ВСУ

Российские военные за неделю уничтожили корабль «Симферополь» ВМС Украины, расположенный в устье реки Дунай, для операции использовали быстроходный безэкипажный катер, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, ВС РФ сбили самолет Су-27 ВСУ.

С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай уничтожен средний разведывательный корабль «Симферополь» ВМС Украины. За неделю средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, — сказано в сообщении.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы России установили контроль над стратегически важной автомобильной магистралью, связывающей Доброполье и Краматорск в Донецкой Народной Республике. Данная трасса активно использовалась противником для транспортного обеспечения и переброски сил. Министерство обороны РФ пока не комментировало эти сведения.

До этого сообщалось, что на нескольких участках линии фронта в зоне СВО украинские войска были вынуждены отступить на расстояние до 10 километров. По данным российских силовых структур, оборона ВСУ утратила целостность в Харьковской области и ДНР. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.