День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 13:44

Опубликованы кадры уничтожения украинского ракетного комплекса «Нептун»

Фото: МО РФ

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» Вооруженных сил России поразил ракетный комплекс «Нептун» украинской армии в районе населенного пункта Любицкое в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. Ведомство также опубликовало соответствующие кадры. В результате прилета боеприпаса с фугасной боевой частью был поражен не только комплекс, но и боевой расчет противника в количестве 10 человек.

В результате удара ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» с фугасной боевой частью были полностью уничтожены ракетный комплекс «Нептун» вместе с боевым расчетом в количестве 10 военнослужащих ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что украинский истребитель F-16 получил повреждения во время отражения ночного авиаудара российских войск. Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал снимок, на котором показан украинский летчик Максим Устименко, управлявший самолетом. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Минобороны РФ
ВС РФ
кадры
Искандер
Нептун
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Microsoft уволил сотрудников, которые выступали против Израиля
Выяснилось, какое наследство оставил после себя Родион Щедрин
«Обыденное явление»: политолог разъяснил феномен забастовок в Европе
Стало известно, жители каких регионов России рискуют заразиться чикунгуньей
Звезда сериала «Чикатило» вышел в свет с женой
В Москве подростки прокатились впятером на одном самокате и получили штраф
Прокуратура предъявила обвинение бывшему руководителю Театра сатиры
«Никакого ущерба»: Захарова о выходе России из конвенции против пыток
Министру МВД Сербии отправили конверт с необычным содержимым
Названы слова, которые опасно произносить при разговоре с мошенниками
«Это чепуха»: арахнолог развеял страхи москвичей из-за одного вида паука
Врач перечислила неожиданные признаки гельминтоза
В МИД России рассказали о письме Лаврова американской журналистке
Военэксперт раскрыл, сколько украинцев до 22 лет покинут страну навсегда
Эксперт рассказал, как президент Франции загнал себя в угол
Известный рок-музыкант рассказал, из-за чего отказывается от концертов
Депутат ГД назвал условия возращения Козловского в кино
Грубые нарушения охраны труда привели к гибели геолога в российском регионе
Суперсерии СССР — Канада в 1972-м и 1974-м: значение и наследие
В МИД России заподозрили Молдавию в подготовке к махинациям на выборах
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.