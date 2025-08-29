Опубликованы кадры уничтожения украинского ракетного комплекса «Нептун»

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» Вооруженных сил России поразил ракетный комплекс «Нептун» украинской армии в районе населенного пункта Любицкое в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. Ведомство также опубликовало соответствующие кадры. В результате прилета боеприпаса с фугасной боевой частью был поражен не только комплекс, но и боевой расчет противника в количестве 10 человек.

В результате удара ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» с фугасной боевой частью были полностью уничтожены ракетный комплекс «Нептун» вместе с боевым расчетом в количестве 10 военнослужащих ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что украинский истребитель F-16 получил повреждения во время отражения ночного авиаудара российских войск. Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал снимок, на котором показан украинский летчик Максим Устименко, управлявший самолетом. Минобороны России не комментировало эту информацию.