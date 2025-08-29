День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 10:41

Число жертв потопления украинского корабля «Симферополь» продолжает расти

Число жертв потопления украинского корабля «Симферополь» выросло до двух человек

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число погибших при потоплении украинского военного корабля «Симферополь» выросло до двух человек, сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала «Рада». По его словам, еще несколько военных числятся пропавшими.

У нас есть второй погибший. Продолжаются поисково-спасательные работы. Конечно, мы обязательно найдем всех наших пропавших — их несколько. Также несколько военнослужащих получили ранения, — отметил Плетенчук.

Ранее стало известно, что российские войска атаковали «Симферополь» в устье реки Дуная. Минобороны РФ показало кадры с уничтожением военного корабля. Он был потоплен с помощью безэкипажного катера. Видео удалось снять разведывательному беспилотнику. На кадрах виден сам корабль и мощный взрыв на месте его расположения через несколько секунд.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что Вооруженные силы России впервые успешно применили безэкипажный катер для атаки на судно украинской армии. По его словам, после потопления СРК «Симферополь» Украина лишилась единственного крупного судна.

Украина
военные корабли
Симферополь
погибшие
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Педиатр объяснила, как помочь ребенку при отравлении грибами
Названы растения, которые нельзя выращивать на дачном участке
Россия призвала одуматься «евротройку»
Мошенники начали общаться со школьниками в играх под видом техподдержки
Бразилия ответит на торговые ограничения США
Каждый четвертый россиянин в детстве мечтал стать спортсменом
Ситуация с альпинисткой Наговицыной: последние новости 29 августа, жива ли
В Евросоюзе раскрыли, какие гарантии безопасности готовы дать Украине
Аналитики раскрыли планы страны НАТО по присоединению Молдавии
«Музыка будет жить»: Верник высказался о смерти Щедрина
Президент Португалии назвал Трампа «русским активом»
На Новорижском шоссе орудуют метатели камней
В Роскачестве предостерегли от покупки синтетического текстиля для дома
В Европе заговорили о переводе активов РФ в более рискованные инвестиции
Юрист напомнила, что дачников могут оштрафовать за сорняки
В ЕС раскрыли детали гарантии безопасности Украины
Названа полезная привычка, которая может убить печень
В Петербурге объяснили введенные на работу мигрантов ограничения
В Большом театре назвали причину смерти композитора Щедрина
Сотрудники МЧС спасли 200 коров от ужасной смерти
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.