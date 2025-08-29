Число жертв потопления украинского корабля «Симферополь» продолжает расти

Число погибших при потоплении украинского военного корабля «Симферополь» выросло до двух человек, сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала «Рада». По его словам, еще несколько военных числятся пропавшими.

У нас есть второй погибший. Продолжаются поисково-спасательные работы. Конечно, мы обязательно найдем всех наших пропавших — их несколько. Также несколько военнослужащих получили ранения, — отметил Плетенчук.

Ранее стало известно, что российские войска атаковали «Симферополь» в устье реки Дуная. Минобороны РФ показало кадры с уничтожением военного корабля. Он был потоплен с помощью безэкипажного катера. Видео удалось снять разведывательному беспилотнику. На кадрах виден сам корабль и мощный взрыв на месте его расположения через несколько секунд.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что Вооруженные силы России впервые успешно применили безэкипажный катер для атаки на судно украинской армии. По его словам, после потопления СРК «Симферополь» Украина лишилась единственного крупного судна.