«Насильник» и школьница с топором: Маск вмешался в педофильский скандал

В Шотландии 12-летнюю девочку задержали за попытку защитить младшую сестру от домогательств мигранта с помощью ножа и топорика, как утверждал бизнесмен Илон Маск. В итоге полиция обвинила ребенка в ношении холодного оружия. NEWS.ru рассказывает, что известно об инциденте.

«Ей 12 лет»

На резонансном видео, которое было снято 23 августа мигрантом, девочки кричат на него, чтобы он ушел. Старшая говорит мужчине: «Отстань от нее, не трогай мою младшую сестру, ей 12 лет».

После этого мужчина за кадром требует показать нож и топор, которыми девочка угрожала ему ранее.

Инцидент произошел в шотландском городе Данди. В итоге полиция предъявила девочке обвинения в ношении холодного оружия. Именно обвинения в сторону девочки вызвали резонанс со стороны общественности, учитывая, что речь шла о реакции на домогательства.

Домогательств не было?

При этом BBC News пишет, что сотрудники полиции не нашли никаких доказательств, подтверждающих сделанные в интернете заявления о риске сексуального насилия над девочками.

«Мы хотели бы поблагодарить местное сообщество за помощь в нашем расследовании и настоятельно рекомендуем общественности не распространять дезинформацию об этом инциденте и не строить догадки относительно его обстоятельств», — заявил главный суперинтендант полиции Никола Рассел.

Как пишет The Standard, мужчину, который снял видео, зовут Фатос Али Думана. Он прибыл в Шотландию легально, ему 21 год. Он подтвердил журналистам, что не является просителем убежища и не сделал ничего противозаконного.

При этом в распространении ложных сведений прежде всего обвиняют владельца соцсети Х Илона Маска. Он выложил запись в своем аккаунте.

Илон Маск Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Global Look Press

«На видео она говорит: „Не трогайте мою сестру, ей всего 12“. Я никогда ее не трогал. Я ее не бил, клянусь жизнью, у меня есть ребенок. Я бы никогда никого не обидел. Если ей всего 12, почему она приставала ко мне и носила с собой оружие? Я шел в магазин, а она меня остановила. Если я причинил девушке боль, почему меня не арестовала полиция?» — заявил мужчина журналистам.

Девочку героизировали националисты

Правый политик Томми Робинсон после резонанса в Сети заявил, что его единомышленники организуют патрули, чтобы защищать молодых девушек от мигрантов-мужчин.

«Мужчины Шотландии выходят на патрулирование Данди, где молодые девушки были вынуждены защищаться от мужчин-мигрантов, а затем их арестовали!» — написал Робинсон.

Другие единомышленники шотландского националиста воссоздали в Сети образы девушки с помощью искусственного интеллекта, чтобы представить ее в стиле сериала «Храброе сердце».

