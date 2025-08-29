День знаний — 2025
29 августа 2025 в 17:02

«Должны нормально спать»: педагог оценила новые нормы дня школьников

Учитель русского языка Гартман: к новым нормам длины учебного дня нет вопросов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нормы, устанавливающие оптимальную продолжительность учебных смен, возможно с минимальными расхождениями, по факту уже давно работают в школах, пояснила в беседе с NEWS.ru учитель русского языка, блогер Татьяна Гартман. По ее словам, они есть даже в учреждениях домашнего образования, где занятия нельзя проводить рано утром или поздно вечером

Это нормальная абсолютно история, потому что у детей должен быть отдых, дети должны нормально ночью спать, не поздно возвращаться и так далее. У меня нет никаких вопросов к этому, — сказала педагог.

Ранее Министерство просвещения России определило единые требования к организации учебного процесса в школах по всей стране. Занятия должны начинаться не ранее 08:00 и заканчиваться не позднее 19:00 при работе во вторую смену.

Документ также содержит четкие указания относительно распределения смен для разных параллелей классов. Особое внимание уделяется организации обучения для пятых и девятых классов, а также для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Их занятия должны проходить исключительно в первую смену.

Новые нормы основаны на требованиях СанПиН и направлены на сохранение здоровья школьников и обеспечение оптимальных условий для обучения. Соответствующие рекомендации уже направлены во все регионы страны для исполнения.

