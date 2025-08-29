День знаний — 2025
29 августа 2025 в 20:12

В МИД назвали, когда Россия и США обсудят проблемные вопросы

Рябков: контакты РФ и США по взаимным раздражителям пройдут на следующей неделе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москва рассчитывает, что контакт с Вашингтоном для обсуждения взаимных раздражителей состоится в ближайшие недели, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что окончательные даты еще не согласованы.

Вопрос стоит в повестке дня, окончательные даты не согласованы, но мы исходим из того, что пауза не будет и дальше затягиваться и в ближайшие недели этот контакт состоится, — сказал Рябков.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Россия и США в ходе переговоров с участием спецпредставителя главы Белого дома Стива Уиткоффа сузили список разногласий по Украине. По его словам, они сошлись на четко определенных гарантиях безопасности и территориальных уступках. Уиткоффа политик назвал бесценным членом команды президента США.

Кроме того российский лидер Владимир Путин рассказывал, что рооссийская сторона ведет переговоры с американскими партнерами по совместной работе в сфере сжиженного природного газа. В частности, обсуждается возможность реализации проектов не только в российской Арктической зоне, но и на Аляске, добавил он.

