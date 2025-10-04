Шотландская овсянка с виски: секрет идеального завтрака с нотками миндаля

Шотландская овсянка с виски — это простой и вкусный завтрак, который подарит вам тепло и уют с утра. Нежная овсянка сочетается с ароматом виски, сладким изюмом и хрустящим миндалем, создавая неповторимый вкус. Такое блюдо отлично подойдет для тех, кто любит классическую кашу с необычной ноткой.

Чтобы приготовить шотландскую кашу с виски вам понадобятся: 50 г овсяных хлопьев, 200 мл жидкости, 1 ст. л. виски, 30 г изюма, примерно 20 г миндаля, щепотка соли и по желанию немножко сахара или корицы. Сначала вскипятите жидкость, добавьте соль и овсянку, варите 5 минут. За несколько минут до готовности добавьте изюм и миндаль. Когда каша немного остынет, влейте виски, чтобы раскрыть аромат и придать блюду особенный вкус.

Шотландская овсянка с виски и изюмом — отличный способ начать день вкусно и с пользой. Попробуйте этот простой рецепт, и завтрак станет вашим любимым! Но помните, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

