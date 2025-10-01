Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 12:22

Ученые подтвердили: эти простые продукты снижают сахар в крови без химии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Высокий уровень сахара — не только проблема диабетиков, но и риск для многих людей. Питание способно сильно влиять на показатели, и есть продукты, которые действительно помогают держать сахар под контролем. Главное — знать, что включить в рацион.

Одним из самых доступных помощников считается фасоль: она медленно повышает уровень глюкозы и долго дает чувство сытости. Также полезны овсянка и гречка — богатые клетчаткой, они стабилизируют обмен веществ. Не стоит забывать об овощах: брокколи, шпинат и огурцы почти не содержат сахара и улучшают работу поджелудочной железы. Орехи и семена обеспечивают правильные жиры и снижают резкие скачки глюкозы. Особое внимание стоит уделить корице — пряности, которая улучшает чувствительность к инсулину. Даже яблоки и груши, в отличие от сладких фруктов, могут помогать для контроля сахара. Постепенно заменяя быстрые углеводы на эти продукты, можно заметить, что энергия стала стабильнее, а организм чувствует себя легче.

Ранее также сообщалось о правилах сочетания продуктов. Эти советы сделают ваше питание более полезным и комфортным.

