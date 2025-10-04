Путин отметил заслуги Космических войск в сохранении традиций

Президент России Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск с профессиональным праздником. По словам главы государства, военные бережно хранят и развивают славные традиции предшественников. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Сегодня личный состав Космических войск бережно хранит и развивает славные традиции своих предшественников. Среди ваших ключевых задач — управление спутниковыми группировками военного и двойного назначения, выявление угроз России в космосе и из космоса, а при необходимости — их эффективное отражение, — подчеркнул президент.

Путин отметил, что создание Космических войск стало знаковым событием в истории отечественных вооруженных сил. Благодаря труду талантливых ученых и конструкторов за прошедшие годы были воплощены в жизнь прорывные проекты, построены современные космодромы и созданы конкурентоспособные космические системы, добавил российский лидер.

Ранее президент РФ выразил уверенность, что Космические войска страны и впредь будут надежно защищать ее стратегические интересы. Кроме того, Путин отметил их значительную роль в выполнении задач национальной космической программы и усилении обороноспособности.