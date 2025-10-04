Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 09:42

Путин отметил заслуги Космических войск в сохранении традиций

Путин: состав ВКС России бережно хранит традиции своих предшественников

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск с профессиональным праздником. По словам главы государства, военные бережно хранят и развивают славные традиции предшественников. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Сегодня личный состав Космических войск бережно хранит и развивает славные традиции своих предшественников. Среди ваших ключевых задач — управление спутниковыми группировками военного и двойного назначения, выявление угроз России в космосе и из космоса, а при необходимости — их эффективное отражение, — подчеркнул президент.

Путин отметил, что создание Космических войск стало знаковым событием в истории отечественных вооруженных сил. Благодаря труду талантливых ученых и конструкторов за прошедшие годы были воплощены в жизнь прорывные проекты, построены современные космодромы и созданы конкурентоспособные космические системы, добавил российский лидер.

Ранее президент РФ выразил уверенность, что Космические войска страны и впредь будут надежно защищать ее стратегические интересы. Кроме того, Путин отметил их значительную роль в выполнении задач национальной космической программы и усилении обороноспособности.

Владимир Путин
поздравления
войска
космос
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский город заволокло черным дымом
ВСУ выпустили по российскому региону почти 30 дронов за три часа
Западный журналист пошутил после слов Путина о дронах и НЛО
Синоптик рассказал, когда в Москву придут осенние дожди
Магнитные бури сегодня, 4 октября: что завтра, сильные боли, нервные срывы
Удары по Украине сегодня, 4 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Два подростка и водитель «приоры» погибли от ошибки на дороге
Прославившийся в сериале о мафии актер ушел из жизни
В Британии дали неожиданную оценку выступлению Путина на «Валдае»
Стало известно, кто одобрил операцию против «Флотилии» Тунберг
В правительстве озвучили сумму, направленную на доплаты пенсионерам
Россиянам напомнили о великом православном празднике 4 октября
Фотограф решил судиться с бывшей из-за своих снимков в ее соцсетях
Вертолет вылетел на помощь сорвавшимся с вулкана на Камчатке альпинистам
Сенатор заявил, что европейские лидеры попали в «антироссийское болото»
«Для уничтожения вредителей»: ВСУ «выкуривают» мирных жителей из домов
Для воспитанниц Минобороны открыли новый Дом творчества и науки
Бойцы ВСУ устроили «пиар-акцию» и попали в плен
«Баланс смещается»: на Западе вынесли ВСУ неутешительный вердикт
В Совфеде разъяснили вопрос изъятия пустующих квартир
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»
Общество

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно
Общество

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.