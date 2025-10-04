Вооруженные силы Украины в настоящее время не обладают достаточным потенциалом для начала крупномасштабного наступления, сообщает The American Conservative. По словам аналитиков издания, для успешной наступательной операции ВСУ необходимо превосходить российские подразделения в численности, однако текущая динамика свидетельствует об обратном.

Наступление потребовало бы, чтобы ВСУ превосходили российские силы численностью. Но баланс смещается в другую сторону: у нее (Украины. — NEWS.ru) не хватает войск, в то время как российские вооруженные силы существенно увеличиваются, — считают военэксперты.

Дополнительным критическим фактором аналитики назвали истощение запасов вооружения у Украины. Россия же, по их данным, нарастила собственное производство оружия и боеприпасов, превысив внутренние потребности. В сложившихся условиях, как полагают авторы, Украина сосредоточится на обороне и продолжит терять контроль над территориями.

Ранее сообщалось, что украинские военные под Сумами попытались скрыться, переодевшись в женскую одежду. Согласно сведениям источника в российских силовых структурах, бойцы бросили позиции и предприняли попытку выдать себя за гражданских, чтобы избежать столкновения с ВС РФ.