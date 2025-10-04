Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 10:26

Бородатые бойцы ВСУ бросили позиции в юбках

Солдаты ВСУ переоделись в женскую одежду и бросили позиции под Сумами

Украинские военные под Сумами попытались скрыться, переодевшись в женскую одежду, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По данным источника, бойцы бросили позиции и предприняли попытку выдать себя за гражданских, чтобы избежать столкновения с ВС РФ.

Видели, как бородатые мужики, нацепив юбки, убегали с позиций. Такая у них маскировка: притвориться женщинами, спрятаться за юбку, только бы не принимать бой, — поделился собеседник.

В силовых структурах уточнили, что подразделения 158-й механизированной бригады ВСУ ранее предприняли четыре контратаки в районе Андреевки. Российские военные отразили все попытки противника вернуть утраченные позиции.

Ранее представитель российских силовых структур заявил об использовании украинскими военными спортивно-охотничьего оружия на Запорожском направлении. В частности, в качестве трофея была получена чешская винтовка CZ 527, не оснащенная оптическим прицелом. Как подчеркнул источник, малокалиберное гражданское оружие не предназначено для ведения полноценных боевых действий.

