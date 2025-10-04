Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
04 октября 2025 в 06:23

ВСУ начали использовать на Запорожском направлении необычное оружие

ВСУ стали использовать на Запорожском направлении спортивно-охотничье оружие

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Украинские военные используют при выполнении боевых задач на Запорожском направлении спортивно-охотничье оружие, сообщил РИА Новости представитель силовых структур России. По его словам, оно не предназначено для ведения боевых действий.

В частности, бойцы ВС России получили в качестве трофея винтовку «CZ527» чешского производства. Такое оружие даже не оснащено особыми приспособлениями для дальности, добавил собеседник агентства.

Оружие не было снабжено оптическим прицелом или еще какими-то специальными приспособлениями или устройствами для улучшения характеристик дальности и эргономичности. Это просто малокалиберное гражданское спортивно-охотничье оружие, не пригодное для ведения боевых действий, — констатировал он.

Ранее Герой России генерал-майор Сергей Липовой предположил, что США и Украина уже ведут активные переговоры о поставках ракет Tomahawk. Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский «ни перед чем не остановится» и будет применять оружие, которое в итоге получит от Вашингтона, до тех пор, пока «запас не иссякнет». При этом ожидать крупных поставок дальнобойных ракет Киеву, по словам Липового, все же не стоит.

Тем временем появилась информация, что Киев не имеет возможности запускать дальнобойные ракеты США. По мнению американских аналитиков, президент США Дональд Трамп не согласится расстаться с вооружением из-за его небольших запасов.

