04 октября 2025 в 11:15

Удары по Украине сегодня, 4 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России сегодня ночью, 4 октября, нанесли массированный комбинированный удар по объектам ВСУ на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по Украине 4 октября

Российские военные в ночь на 4 октября нанесли массированные точечные удары по объектам энергетической и оборонной инфраструктуры Украины, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Удары ВС РФ вызвали серьезные перебои в энергосистеме Украины. По данным источников, воздействию подверглись цели в районе Чернигова, Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей. В ряде регионов были зафиксированы перебои в работе энергосистемы, введены жесткие графики отключения электроэнергии. Данные удары являются продолжением стратегии по деградации военного потенциала Украины и нарушению логистики западных военных поставок», — говорится в публикации.

В Черниговской области повреждено сразу несколько объектов энергетики, уточнил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Чернигов затянут черным дымом: мощные пожары полыхают на энергообъектах в регионе после ночных ударов. В области действует график почасовых отключений», — пишут военкоры.

Фото: Социальные сети

В общей сложности ВС РФ ночью нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в шести областях Украины, заявил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Мониторинг противника насчитал 109 БПЛА, запущенных с территории России. Чернигов вновь под массированным ударом — в городе сильный пожар, перебои в подаче электричества. В Павлограде три „Искандера“ нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в здании местной колонии. Зафиксирован пожар в районе ТЭЦ в Краматорске, удары „Гераней“ по складу горюче-смазочных материалов в Конотопе», — сообщил он.

Также был нанесен точечный удар БПЛА «Герань-2» по пунктам временной дислокации операторских групп ВСУ в Славянске, пишет Telegram-канал «Донбасский партизан».

«Нанесены прицельные удары по районам улиц Зеленая, Роксоланы и Черниговская в Славянске. В указанных районах противник оборудовал разветвленную сеть операторских пунктов и малых ремонтных позиций для обслуживания беспилотников ближнего и среднего радиуса действия», — говорится в сообщении.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в период с 3 по 4 октября в Черниговской области были нанесены удары по узлам энергоснабжения и складской логистике ВСУ, в Харьковской основными целями стали тренировочные лагеря и склады техники, в Сумской — проведена операция по давлению на логистику и мобильные колонны. Об этом он сообщил в авторском Telegram-канале.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

