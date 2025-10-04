Вооруженные силы Украины применяют против гражданского населения Красноармейска отравляющие вещества, предназначенные для уничтожения вредителей, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. По информации его источников, данный препарат содержит фосфид алюминия, который при контакте с атмосферной влагой выделяет токсичный газ фосфин, блокирующий поступление кислорода в организм человека.

По данным агентурного источника в августе-сентябре текущего года в городе Красноармейск и его окрестностях отмечено применение украинскими операторами БПЛА отравляющих веществ, в частности, использовался препарат «Токсифос» предназначенный для уничтожения вредителей, но опасен и для человека, — сказал Марочко.

Военэксперт уточнил, что распространение химического вещества осуществляется путем детонации баллона с использованием ручного гранатного запала. По его словам, в Красноармейске уже зафиксированы случаи гибели мирных жителей в подвальных помещениях, предположительно вызванные применением данного средства, сброшенного с беспилотных летательных аппаратов.

