04 октября 2025 в 10:52

«Для уничтожения вредителей»: ВСУ «выкуривают» мирных жителей из домов

Марочко: ВСУ травят прячущихся в подвалах жителей Красноармейска токсичным газом

Вооруженные силы Украины применяют против гражданского населения Красноармейска отравляющие вещества, предназначенные для уничтожения вредителей, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. По информации его источников, данный препарат содержит фосфид алюминия, который при контакте с атмосферной влагой выделяет токсичный газ фосфин, блокирующий поступление кислорода в организм человека.

По данным агентурного источника в августе-сентябре текущего года в городе Красноармейск и его окрестностях отмечено применение украинскими операторами БПЛА отравляющих веществ, в частности, использовался препарат «Токсифос» предназначенный для уничтожения вредителей, но опасен и для человека, — сказал Марочко.

Военэксперт уточнил, что распространение химического вещества осуществляется путем детонации баллона с использованием ручного гранатного запала. По его словам, в Красноармейске уже зафиксированы случаи гибели мирных жителей в подвальных помещениях, предположительно вызванные применением данного средства, сброшенного с беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Марочко говорил, что российские военные подразделения используют тактику мобильных групп небольшого размера для проведения разведки украинских оборонительных позиций в Северске. После выявления слабых мест в обороне эти группы способствуют занятию новых рубежей.

