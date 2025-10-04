Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
04 октября 2025 в 12:29

Российские военные нанесли мощный удар по важным для ВПК Украины объектам

ВС России поразили объекты энергетики, которые обеспечивают работу ВПК Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские военные ударили по объектам энергетики Украины, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, были уничтожены пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, — сказано в сообщении.

Ранее представитель российских силовых структур заявил об использовании украинскими военными спортивно-охотничьего оружия на Запорожском направлении. В частности, в качестве трофея была получена чешская винтовка CZ 527, не оснащенная оптическим прицелом. Как подчеркнул источник, малокалиберное гражданское оружие не предназначено для ведения полноценных боевых действий.

Тем временем появилась информация, что Киев не имеет возможности запускать дальнобойные ракеты США. По мнению американских аналитиков, президент США Дональд Трамп не согласится расстаться с вооружением из-за его небольших запасов.

СВО
ВС РФ
ВСУ
Минобороны РФ
