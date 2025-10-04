Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 12:15

В ООН потеряли важные документы о переговорах СССР и США по ядерному оружию

ООН утратила часть протоколов по ядерным переговорам СССР и США

Церемония сдачи ратификационных грамот Договора о нераспространении ядерного оружия странами-депозитариями США-СССР Церемония сдачи ратификационных грамот Договора о нераспространении ядерного оружия странами-депозитариями США-СССР Фото: РИА Новости

Часть протоколов, посвященных диалогу СССР и США по Договору о нераспространении ядерного оружия, была утрачена, заявил бывший куратор политики безопасности МАГАТЭ Тарик Рауф. В своей колонке для РБК он отметил, что в середине прошлого века американская и советская стороны детально согласовывали формулировки документов, чтобы обеспечить возможность реализации соглашения Альянса о совместном использовании ядерного оружия.

Однако, как установил Рауф, точные детали переговорного процесса по данному вопросу в 1960-х годах остаются неясными, и существуют различные трактовки этих событий. Во время визита в офис ООН в Женеве аналитик предпринял попытку изучить протоколы тех исторических переговоров, но выяснил, что в результате многочисленных реконструкционных работ во Дворце наций эти документы были утеряны.

Ранее политолог Сергей Караганов выразил мнение, что Россия может быть вынуждена применить тактическое ядерное оружие в ответ на политику «обезумевших европейских противников». По его словам, время для такого шага приближается, поскольку США не пойдут на эскалацию ради защиты своих союзников из ЕС.

ООН
договоры
ДНЯО
ядерное оружие
