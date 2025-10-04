В ООН потеряли важные документы о переговорах СССР и США по ядерному оружию

В ООН потеряли важные документы о переговорах СССР и США по ядерному оружию ООН утратила часть протоколов по ядерным переговорам СССР и США

Часть протоколов, посвященных диалогу СССР и США по Договору о нераспространении ядерного оружия, была утрачена, заявил бывший куратор политики безопасности МАГАТЭ Тарик Рауф. В своей колонке для РБК он отметил, что в середине прошлого века американская и советская стороны детально согласовывали формулировки документов, чтобы обеспечить возможность реализации соглашения Альянса о совместном использовании ядерного оружия.

Однако, как установил Рауф, точные детали переговорного процесса по данному вопросу в 1960-х годах остаются неясными, и существуют различные трактовки этих событий. Во время визита в офис ООН в Женеве аналитик предпринял попытку изучить протоколы тех исторических переговоров, но выяснил, что в результате многочисленных реконструкционных работ во Дворце наций эти документы были утеряны.

Ранее политолог Сергей Караганов выразил мнение, что Россия может быть вынуждена применить тактическое ядерное оружие в ответ на политику «обезумевших европейских противников». По его словам, время для такого шага приближается, поскольку США не пойдут на эскалацию ради защиты своих союзников из ЕС.