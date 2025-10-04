Синоптик спрогнозировал в Санкт-Петербурге «приятную неделю» Синоптик Ильин: в Петербурге 6-12 октября будет ясная погода без осадков

Большую часть недели с 6 по 12 октября в Санкт-Петербурге ожидается преимущественно ясная погода без интенсивных осадков, сообщил в разговоре с NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. Однако, по его словам, к концу недели в город придет довольно резкое похолодание.

В Петербурге ожидается приятная неделя. Большая часть рабочих дней будет с преобладанием ясной погоды без осадков. В воскресенье может достаточно резко похолодать до +6–8 градусов, вероятен дождь, — заявил Ильин.

Он отметил, что с понедельника по среду столбики термометров в дневные часы будут держаться в районе +12–13 градусов. В четверг и пятницу станет немного прохладнее — максимальные значения не превысят +10–12 градусов.

