04 октября 2025 в 12:11

Синоптик спрогнозировал в Санкт-Петербурге «приятную неделю»

Синоптик Ильин: в Петербурге 6-12 октября будет ясная погода без осадков

Большую часть недели с 6 по 12 октября в Санкт-Петербурге ожидается преимущественно ясная погода без интенсивных осадков, сообщил в разговоре с NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. Однако, по его словам, к концу недели в город придет довольно резкое похолодание.

В Петербурге ожидается приятная неделя. Большая часть рабочих дней будет с преобладанием ясной погоды без осадков. В воскресенье может достаточно резко похолодать до +6–8 градусов, вероятен дождь, — заявил Ильин.

Он отметил, что с понедельника по среду столбики термометров в дневные часы будут держаться в районе +12–13 градусов. В четверг и пятницу станет немного прохладнее — максимальные значения не превысят +10–12 градусов.

Ранее Махачкала оказалась затоплена из-за сильных ливней. Видео, на которых запечатлено буйство стихии, местные жители опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как водителям приходится форсировать потоки воды на дорогах. Также там можно заметить сотрудников коммунальных служб, которые очищают ливневые стоки от мусора.

