Появилось фото с легковушкой, где раздавило трех москвичей под грузовиком

Легковой автомобиль Kia выехал на встречную полосу в Москве и столкнулся с грузовиком, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. В результате ДТП три человека погибли, еще один получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу. По предварительной информации, 32-летняя водитель не справилась с управлением.

Ночью на Афанасовском шоссе 32-летняя женщина-водитель автомобиля Kia не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с грузовым автомобилем, — сказано в сообщении.

На опубликованных кадрах можно заметить, что у Kia оторваны двери, капот и крыша, кузов разорван, а колеса вывернуты. Повсюду лежат обломки машины, обугленные детали и части внутренней обшивки.

Ранее в Москве уличные гонщики на тюнингованном Chevrolet Camaro на высокой скорости врезались в стоявший у обочины трактор на Стахановской улице. От удара машина лишилась колеса, водителя зажало в салоне, и его пришлось доставать спасателям. Авария произошла во время теста после увеличения мощности двигателя. Гонщики замеряли выхлоп и разгон. Спорткар восстановлению не подлежит.

До этого автомобиль Ferrari стоимостью более 30 млн рублей разбился на трассе Казань — Екатеринбург. В аварии никто не пострадал. Спорткар получил серьезные повреждения, передняя часть машины полностью разрушена. Очевидцы считают, что Ferrari участвовал в гонке, так как рядом было несколько других спорткаров, включая Lamborghini и Porsche.