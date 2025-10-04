Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 12:26

Рубль укрепляется? Курс сегодня, 4 октября, что с долларом, евро и юанем

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На следующей неделе доллар будет стоить 81–84 рубля, заявил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Что об этом известно? Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 4 октября?

Курс доллара, евро и юаня 4 октября

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 4 октября, составляет 81,8969, курс евро — 96,0525 рубля, курс юаня — 11,4165 рубля.

По мнению аналитиков, октябрь начался для рубля достаточно уверенно и за первые несколько дней месяца российская валюта продемонстрировала укрепление по отношению к валютам. Эксперты, отслеживающие ситуацию на рынке, отмечают, что текущий месяц продолжает общую тенденцию года, в течение которого рубль укрепляется.

Что будет с российской валютой на следующей неделе

По мнению Владислава Силаева, ситуация с укреплением рубля во многом связана с текущим приоритетом Банка России — контролем над инфляцией.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«ЦБ РФ не спешит смягчать кредитно-денежную политику и заметно понижать ставку. Тот факт, что Банк России снизил ставку лишь до 17%, отразился и на новых ожиданиях — теперь к концу года прогнозируется 16%, а не 14–15%, как ранее. Курс доллара на следующей неделе будет колебаться в интервале 81–84 рубля за единицу американской валюты», — рассказал он aif.ru.

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман считает, что сейчас ситуация на внутреннем валютном рынке выглядит относительно устойчивой.

«Курс рубля поддерживается интервенциями ЦБ, ожиданиями решений по ставке и слабостью доллара на мировых рынках. Сокращение объемов ежедневных продаж валюты и золота в рамках бюджетного правила может объясняться уменьшением потребности в дополнительных рублевых поступлениях. В краткосрочной перспективе рублевые инструменты будут таким же интересными благодаря доходности. Но делать ставку на долгосрочное укрепление нацвалюты преждевременно», — отметил он в разговоре с агентством ПРАЙМ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев заявил, что в ближайшее время российская валюта будет постепенно ослабевать по отношению к доллару и евро.

«На будущей неделе рубль может понести умеренные потери. У этих значений валюты могут найти новый временный баланс. Позади останется налоговый период сентября, который позволяет рублю больше удерживаться от ослабления, нежели укрепляться. Это является признаком повышенного спроса на валюту. В целом картина для рубля меняется в худшую сторону: восстановление импорта и снижение ставок в российской экономике усиливают системное давление на нацвалюту, а новые санкционные угрозы могут сократить приток валютной выручки», — сказал эксперт.

