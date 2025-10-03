Ученые зафиксировали резкий рост активности на Солнце

На Солнце зафиксировали резкий и неожиданный всплеск активности за последний месяц, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. По его словам, индекс солнечного цикла F10.7 в сентябре составил 201 единицу.

Усредненный за месяц показатель значительно и непрогнозируемо вырос и достиг уровня в 201 единицу. Это выше, чем пиковые значения предыдущего, 24-го цикла, в максимуме которого в 2014-м году была достигнута величина 170, и всего на 18% ниже пика текущего цикла (245 единиц в августе 2024 года), — сказал Богачев.

По словам специалиста, на графике цикла наблюдается настоящий перелом. После прохождения нижней точки в июне индекс начал непрерывно расти, а сентябрьский скачок сразу почти на 50 единиц стал полной неожиданностью для ученых.

При этом эксперт обратил внимание на парадокс: число солнечных пятен, традиционно считающихся главным индикатором активности, остается на прогнозируемом уровне и не показывает такой динамики. Хотя активность в сентябре и возросла, вызвав пять магнитных бурь, она все еще далека от показателей прошлого года. Так, за последние три месяца на Солнце не произошло ни одной вспышки высшего класса X.

Ранее стало известно, что 28 сентября на Солнце произошла импульсная вспышка класса M6.4. Пик энерговыделения пришелся на 11:43 по московскому времени, превзойдя мощность всех солнечных вспышек с 19 июня текущего года.