12 ноября 2025 в 12:02

Земля находится под влиянием мощнейшей магнитной бури

ИКИ РАН: магнитная буря может достичь экстремального уровня в любой момент

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На Земле продолжается сильная магнитная буря, начавшаяся 12 ноября, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Пока что высший уровень (G5) не достигнут, но такая возможность существует.

В данный момент нет подтвержденной информации о приближении второго плазменного облака к Земле. Тем не менее, при текущем значении межпланетного магнитного поля в районе 50 нТл, магнитосфера Земли может в любой момент достичь уровня G5. Текущая магнитная буря характеризуется неравномерным развитием, при котором умеренно возмущенные периоды сменяются внезапными импульсными всплесками.

Ранее сообщалось, что на Земле началась мощная магнитная буря планетарного масштаба. Текущий уровень бури составляет G4,7, что почти достигло высшего уровня G5. Ученые отмечают, что планетарное возмущение связано с прибытием плазменных облаков. Вместо ожидаемой слабой бури приборы фиксируют почти рекордные показатели, что стало неожиданностью для специалистов.

