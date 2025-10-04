Россиянам напомнили о великом православном празднике 4 октября

Православные 4 октября отмечают один из великих двунадесятых праздников — воздвижение честного и животворящего креста Господня, заявил NEWS.ru зампред Всемирного русского народного собора, лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, в этот день нужно молиться о даровании сил для преодоления жизненных испытаний.

История этого праздника уходит корнями в четвертый век, когда святая царица Елена, мать императора Константина Великого, обрела в Иерусалиме величайшую святыню – Крест, на котором был распят Спаситель, — объяснил Иванов.

Он добавил, что в храмах совершается торжественный чин воздвижения, когда священник, подобно древнему Патриарху, поднимает крест на все четыре стороны света, осеняя весь мир благословением. Это мощное напоминание о вселенском значении Жертвы Христовой, о том, что спасение даровано всем народам без исключения, подчеркнул Иванов.

Прежде всего, мы молимся о даровании силы нести свой жизненный крест. У каждого он свой – болезни, скорби, семейные испытания, трудности на работе. Мы просим у Господа, чтобы Он укрепил нас духом, дал нам ту же благодатную силу, которая помогла Ему претерпеть Голгофу. Во-вторых, это молитва о вразумлении заблудших и о единстве. Крест – это знамя победы над злом и разделением. В нынешнее непростое время мы особенно горячо молимся о том, чтобы Господь сохранил наше Отечество, — рассказал Иванов.

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что ношение нательного креста символизирует связь с Богом и победу над смертью. Он подчеркнул важность того, чтобы на кресте было выгравировано имя Иисуса Христа.