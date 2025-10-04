Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 10:51

Для воспитанниц Минобороны открыли новый Дом творчества и науки

Фото: МО РФ

В «Пансионе воспитанниц Минобороны РФ» начал работу новый учебный корпус для дополнительных занятий — Дом творчества, науки и технологий, сообщили в военном ведомстве. Церемония открытия состоялась при участии замминистра обороны Виктора Горемыкина.

Четырехэтажное здание входит в архитектурный ансамбль Николаевских казарм, созданный в конце XIX века по проекту Сергея Соловьева. При реставрации специалисты сохранили исторический фасад, воссоздали утраченные детали по архивным документам и оборудовали современные пространства для учебы воспитанниц.

Ранее российский лидер Владимир Путин принял участие в открытии Национального космического центра в столице. Возведенный на западе Москвы комплекс стал центральным звеном в процессе реорганизации площадки Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева, находящейся в Филевском парке. Работы по возведению объектов стартовали в 2019 году в рамках совместной инициативы московских властей и государственной корпорации «Роскосмос».

