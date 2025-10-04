Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 09:30

Российские звезды НХЛ помогли своей команде одержать победу

Тарасенко и Капризов помогли «Миннесоте» победить «Чикаго» в предсезонном матче

Йоэль Эрикссон Эк Йоэль Эрикссон Эк Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

В предсезонном матче НХЛ «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Чикаго Блэкхокс» со счетом 3:2, сообщает пресс-служба «диких». Встреча проходила на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго. Среди игроков победившей команды шайбы забросили Владимир Тарасенко, Йоэль Эрикссон Эк и Райан Хартман. Российский нападающий Кирилл Капризов внес вклад в общую победу, отдав результативную передачу.

За «Чикаго» гол забил Фрэнк Назар, он отличился на седьмой минуте. Также гол на счету Ника Фолиньо, он отличился на 11-й минуте.

В других предсезонных играх НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» победили «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:1, при этом нападающий Егор Афанасьев отметился заброшенной шайбой. «Калгари» уступил «Виннипегу» в буллитах с результатом 4:5, а форвард Матвей Гридин забил гол. «Питтсбург» добился трудной победы над «Баффало», Евгений Малкин сделал результативный пас.

Ранее Кирилл Капризов установил исторический рекорд в лиге, став самым высокооплачиваемым игроком за всю ее историю. Согласно информации на официальном сайте команды, он превзошел достижение немецкого хоккеиста Леона Драйзатля. По условиям нового восьмилетнего соглашения с «Миннесотой» 28-летний российский спортсмен получит $136 млн (11 млрд рублей).

спорт
хоккей
НХЛ
хоккеисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры пожара на объектах энергоснабжения в Чернигове
Путин поздравил Космические войска с 68-летием со дня основания
Путин заявил о важности Космических войск для защиты государства
Российские звезды НХЛ помогли своей команде одержать победу
Три альпиниста сорвались при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке
Двое взрослых и подросток разбились на трассе в Тольятти
Россиян предупредили о новой волне афер от имени известного магазина
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 4 октября
Раскрыта новая схема мошенников с имитацией «Госуслуг»
Экс-чиновнику Минобороны предъявлено обвинение в мошенничестве
Наступление ВС РФ на Харьков 4 октября: риск крупного котла, что в Купянске
Пожилой фанат Трампа «эвакуировал» мэрию Лос-Анджелеса
Китай собирается инвестировать в США астрономическую сумму ради одной цели
Пляцки: рецепт картофельных оладий по-польски — подаем со сметаной
ВСУ ударили по прятавшимся в подвале мирным жителям Купянска
Шотландская овсянка с виски: секрет идеального завтрака с нотками миндаля
Володин объяснил, зачем лидеры ЕС запугивают европейцев
Солдаты в ВСУ при молчаливом согласии офицеров бегут с фронта
Известный украинский врач призвал сурово наказывать за ненависть к русским
Промышленное здание попало под удар в Воронежской области
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»
Общество

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно
Общество

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.