Российские звезды НХЛ помогли своей команде одержать победу Тарасенко и Капризов помогли «Миннесоте» победить «Чикаго» в предсезонном матче

В предсезонном матче НХЛ «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Чикаго Блэкхокс» со счетом 3:2, сообщает пресс-служба «диких». Встреча проходила на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго. Среди игроков победившей команды шайбы забросили Владимир Тарасенко, Йоэль Эрикссон Эк и Райан Хартман. Российский нападающий Кирилл Капризов внес вклад в общую победу, отдав результативную передачу.

За «Чикаго» гол забил Фрэнк Назар, он отличился на седьмой минуте. Также гол на счету Ника Фолиньо, он отличился на 11-й минуте.

В других предсезонных играх НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» победили «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:1, при этом нападающий Егор Афанасьев отметился заброшенной шайбой. «Калгари» уступил «Виннипегу» в буллитах с результатом 4:5, а форвард Матвей Гридин забил гол. «Питтсбург» добился трудной победы над «Баффало», Евгений Малкин сделал результативный пас.

Ранее Кирилл Капризов установил исторический рекорд в лиге, став самым высокооплачиваемым игроком за всю ее историю. Согласно информации на официальном сайте команды, он превзошел достижение немецкого хоккеиста Леона Драйзатля. По условиям нового восьмилетнего соглашения с «Миннесотой» 28-летний российский спортсмен получит $136 млн (11 млрд рублей).