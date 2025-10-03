ХК «Сибирь» уволил главного тренера Епанчинцева

Хоккейный клуб «Сибирь» объявил об увольнении главного тренера Вадима Епанчинцева, сообщает «МК в Новосибирске». Это связывают с неудовлетворительными результатами команды в текущем году.

Клуб поблагодарил Вадима Епанчинцева за его работу, яркие выступления в плей-офф 2025 и все достижения. Также клуб пожелал ему успехов в будущем.

В настоящее время команда занимает 10 место в конференции «Восток». Она набрала восемь очков с четырьмя победами и шестью поражениями.

