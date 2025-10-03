Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 12:34

ХК «Сибирь» уволил главного тренера Епанчинцева

Вадим Епанчинцев (на втором плане) Вадим Епанчинцев (на втором плане) Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Хоккейный клуб «Сибирь» объявил об увольнении главного тренера Вадима Епанчинцева, сообщает «МК в Новосибирске». Это связывают с неудовлетворительными результатами команды в текущем году.

Клуб поблагодарил Вадима Епанчинцева за его работу, яркие выступления в плей-офф 2025 и все достижения. Также клуб пожелал ему успехов в будущем.

В настоящее время команда занимает 10 место в конференции «Восток». Она набрала восемь очков с четырьмя победами и шестью поражениями.

До этого бывший игрок сборной России и «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что 11 октября проведет прощальный матч. Встреча состоится в спортивном комплексе «Арена Химки», где его команда сыграет с «Локомотивом». Спортсмен поблагодарил болельщиков за эмоции и 20 лет карьеры, проведенные на футбольном поле.

