В Москве у мигрантов отобрали гражданство за особо тяжкие преступления ГУ МВД: гражданство РФ прекращено 32 иностранцам в Москве с начала 2025 года

В Москве с начала 2025 года в отношении 32 иностранцев приняты решения о прекращении приобретенного гражданства Российской Федерации, сообщает ТАСС. По данным столичного ГУ МВД, более половины этих случаев — 20 — связаны с совершением ими особо тяжких преступлений.

Среди преступлений значатся убийства, похищения людей, насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также незаконный оборот наркотиков. Часть решений о прекращении гражданства связана с причинением ущерба национальной безопасности России.

Всего за отчетный период сотрудники управления по вопросам миграции провели более 7,6 тысячи проверок соблюдения миграционного законодательства. В результате было выявлено свыше 58 тысяч административных правонарушений, в том числе 15 тысяч — связанных с нарушением иностранцами правил въезда и режима пребывания в РФ.

Кроме того, в ходе проверок были задержаны 242 человека, находившихся в федеральном розыске, и 100 иностранцев, въехавших в страну по поддельным документам. По решению суда из России выдворено около 1,4 тысячи мигрантов, более 450 человек уже депортированы. Также правоохранителями продолжается работа по пресечению фиктивной постановки на миграционный учет, выявлено 3 773 таких факта.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево таксист-мигрант переехал сотрудника аэропорта из-за парковки и скрылся с места, сломав два шлагбаума. Водитель не хотел оплачивать услуги парковки.