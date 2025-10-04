Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 09:49

Россиянам объяснили, за что могут удержать часть зарплаты

Сенатор Епишин: часть зарплаты могут удержать в счет погашения долга по налогам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданам России могут удержать часть заработной платы для погашения задолженностей по налогам, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин. По его словам, которые приводит ТАСС, для этого налоговая служба может обратиться в суд.

При длительной просрочке налоговая служба может <…> обратиться в суд для взыскания задолженности, обязать работодателя удерживать часть зарплаты в счет погашения долга и прочее, — предупредил Епишин.

Он напомнил, что физические лица должны оплатить имущественные налоги не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Так, налоги за 2024 год следует заплатить не позднее 1 декабря 2025 года.

Ранее гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев заявил, что банки начали массово обнулять лимиты по кредитным картам в связи с ужесточением требований к предельной долговой нагрузке. По его словам, это объясняется тем, что показатель предельной долговой нагрузки не должен превышать 80%.

сенаторы
долги
налоги
зарплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский город заволокло черным дымом
ВСУ выпустили по российскому региону почти 30 дронов за три часа
Западный журналист пошутил после слов Путина о дронах и НЛО
Синоптик рассказал, когда в Москву придут осенние дожди
Магнитные бури сегодня, 4 октября: что завтра, сильные боли, нервные срывы
Удары по Украине сегодня, 4 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Два подростка и водитель «приоры» погибли от ошибки на дороге
Прославившийся в сериале о мафии актер ушел из жизни
В Британии дали неожиданную оценку выступлению Путина на «Валдае»
Стало известно, кто одобрил операцию против «Флотилии» Тунберг
В правительстве озвучили сумму, направленную на доплаты пенсионерам
Россиянам напомнили о великом православном празднике 4 октября
Фотограф решил судиться с бывшей из-за своих снимков в ее соцсетях
Вертолет вылетел на помощь сорвавшимся с вулкана на Камчатке альпинистам
Сенатор заявил, что европейские лидеры попали в «антироссийское болото»
«Для уничтожения вредителей»: ВСУ «выкуривают» мирных жителей из домов
Для воспитанниц Минобороны открыли новый Дом творчества и науки
Бойцы ВСУ устроили «пиар-акцию» и попали в плен
«Баланс смещается»: на Западе вынесли ВСУ неутешительный вердикт
В Совфеде разъяснили вопрос изъятия пустующих квартир
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»
Общество

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно
Общество

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.