Россиянам объяснили, за что могут удержать часть зарплаты Сенатор Епишин: часть зарплаты могут удержать в счет погашения долга по налогам

Гражданам России могут удержать часть заработной платы для погашения задолженностей по налогам, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин. По его словам, которые приводит ТАСС, для этого налоговая служба может обратиться в суд.

При длительной просрочке налоговая служба может <…> обратиться в суд для взыскания задолженности, обязать работодателя удерживать часть зарплаты в счет погашения долга и прочее, — предупредил Епишин.

Он напомнил, что физические лица должны оплатить имущественные налоги не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Так, налоги за 2024 год следует заплатить не позднее 1 декабря 2025 года.

