Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 11:37

Появились первые кадры с камчатского вулкана, где застряли альпинисты

Фото: МЧС России

Появились первые кадры с вулкана Вилючинский на Камчатке, при восхождении на который сорвались три альпиниста. Как сообщает Telegram-канал «112», они застряли на полпути, но смогли вызвать спасателей. Спуститься самим не представлялось возможным из-за различных травм и ушибов.

На кадрах видно, как медики вопреки мощному ветру поднимаются к попавшим в беду туристам, чтобы оказать им первую помощь. Для эвакуации пострадавших также задействован вертолет Ми-8. Отмечается, что группа альпинистов не была зарегистрирована, а маршрут на вулкан официально закрыт с 1 июля 2025 года.

Ранее на вулкане Кроноцкий на Камчатке был зарегистрирован пепловый выброс на высоту более девяти километров. Шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана в акваторию Кроноцкого залива. По словам специалистов, населенных пунктов на пути распространения шлейфа нет.

До этого три альпиниста, включая человека с травмой ноги, оказались заблокированы на высоте 5300 метров при спуске с Эльбруса. Группа, предположительно, состоящая из жителей Белгорода, сумела связаться со спасательными службами для эвакуации.

вулканы
Камчатка
альпинисты
спасатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спецпредставитель Путина назвал ключевую фигуру плана Трампа по Газе
Доктор Мясников назвал четыре главных правила для долгой жизни
Турецкий город сотрясло от мощного взрыва на химическом заводе
Сын пропавших в Красноярском крае туристов поделился подробностями поисков
В ДНР нашли способ пробить водную блокаду Киева
Фаза Луны сегодня, 4 октября: работаем в саду, получаем награды
Известный стилист отказался осуждать покинувших Россию артистов
Эпидемиолог предупредил о надвигающейся на Россию волне заболеваемости
В МО рассказали, сколько БПЛА ВСУ было сбито за сутки
«Я не бандит»: мужчина услышал решение суда после попытки похитить девочку
Главное блюдо выходного дня: порадуйте близких польским супом
Яблочная поленица: уютная классика польской кухни
Каждый охотник желает знать: лучшие места для утиной охоты в Подмосковье
Российские военные нанесли мощный удар по важным для ВПК Украины объектам
Шестеро детей пострадали в ДТП с двумя фурами и пассажирским автобусом
Рубль укрепляется? Курс сегодня, 4 октября, что с долларом, евро и юанем
План Трампа по Газе одобрили единомышленники ХАМАС
Готовим татарскую пастилу «Алю кагы» из яблок — простой и натуральный десерт
Королевская семья Британии: последние новости, раскрыта правда о раке Кейт
Стало известно, какое наказание грозит разбившей виски на таможне россиянке
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»
Общество

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.