Появились первые кадры с камчатского вулкана, где застряли альпинисты

Появились первые кадры с вулкана Вилючинский на Камчатке, при восхождении на который сорвались три альпиниста. Как сообщает Telegram-канал «112», они застряли на полпути, но смогли вызвать спасателей. Спуститься самим не представлялось возможным из-за различных травм и ушибов.

На кадрах видно, как медики вопреки мощному ветру поднимаются к попавшим в беду туристам, чтобы оказать им первую помощь. Для эвакуации пострадавших также задействован вертолет Ми-8. Отмечается, что группа альпинистов не была зарегистрирована, а маршрут на вулкан официально закрыт с 1 июля 2025 года.

Ранее на вулкане Кроноцкий на Камчатке был зарегистрирован пепловый выброс на высоту более девяти километров. Шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана в акваторию Кроноцкого залива. По словам специалистов, населенных пунктов на пути распространения шлейфа нет.

До этого три альпиниста, включая человека с травмой ноги, оказались заблокированы на высоте 5300 метров при спуске с Эльбруса. Группа, предположительно, состоящая из жителей Белгорода, сумела связаться со спасательными службами для эвакуации.