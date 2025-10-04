Финансист рассказал, почему банки массово обнулили лимиты кредиток

В связи с ужесточением требований к предельной долговой нагрузке (ПДН) банки начали массово обнулять лимиты по кредитным картам, заявил ПРАЙМ гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. По его словам, это объясняется правилами работы организаций: показатель предельной долговой нагрузки не должен превышать 80%, иначе вступят в силу ограничения по выдаче новых кредитов.

Есть и другие способы контроля уровня долговой нагрузки — макропруденциальные надбавки. В таких учитываются лимиты по кредиткам, даже если клиенты их оформили, но не используют. Те люди, которые используют только беспроцентный период, тоже оказываются в фокусе внимания.

Банк оценивает не только доходы и расходы по каждому клиенту, но и сравнивает упущенную выгоду с реальной стоимостью капитала, — констатировал Мехтиев.

Ранее Центральный Банк России ввел новые требования для банков по информированию клиентов о блокировке карт и приостановке операций. Теперь банки обязаны подробно разъяснять причины ограничений и порядок восстановления обслуживания, ссылаясь на конкретные нормы законодательства.

Тем временем появилась информация, что российские банки начали массово снижать до нуля кредитные лимиты по картам клиентов, такая мера затрагивает даже дисциплинированных заемщиков, не допускавших просрочек. Финансовые организации объясняют свои действия заботой о снижении долговой нагрузки клиентов, а также стремлением избежать создания крупных резервов, что соответствует требованиям ЦБ. Однако на практике уведомления об обнулении лимитов иногда приходят уже постфактум, приводя к блокировке карт в самый неподходящий момент.