У россиян появилась проблема с кредитными картами «Известия»: банки массово начали обнулять лимиты россиян по кредиткам

Российские банки начали массово снижать до нуля кредитные лимиты по картам клиентов, сообщают «Известия». По данным журналистов, такая мера затрагивает даже дисциплинированных заемщиков, не допускавших просрочек.

Финансовые организации объясняют свои действия заботой о снижении долговой нагрузки клиентов, а также стремлением избежать создания крупных резервов, что соответствует требованиям ЦБ. Однако на практике уведомления об обнулении лимитов иногда приходят уже постфактум, приводя к блокировке карт в самый неподходящий момент.

Эксперты поясняют, что подобная практика действительно распространена для заемщиков с высокими рисками. Но ключевой причиной является невыгодность «идеальных» клиентов, которые используют карты только в рамках льготного периода, по сути, получая бесплатный кредит.

Ранее Центральный Банк России ввел новые требования для банков по информированию клиентов о блокировке карт и приостановке операций. Теперь банки обязаны подробно разъяснять причины ограничений и порядок восстановления обслуживания, ссылаясь на конкретные нормы законодательства.