18 августа 2025 в 16:39

Россияне стали активно обращаться за кредитками

ОКБ: выдача кредиток в России показала максимальный рост с начала года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выдача новых кредитных карт в июле выросла на 9% до 1,19 млн штук, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Объем новых выдач по отношению к июню увеличился на 21% до 179,31 млрд рублей.

Июль–август традиционно высокий сезон в розничном кредитовании, так как это сезон отпусков, — сказал директор группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин.

Он также объяснил динамику ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики Центробанком и повышением риск-аппетита банков. Аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан отметил, что в России на рекордно высоких отметках удерживаются ставки по кредиткам. Средняя полная стоимость кредита достигла около 47% годовых. Для клиентов с низким кредитным рейтингом показатель может составлять 49%.

Ранее стало известно, что к концу мая платежи по 8,3 млн кредитных карт в России оказались просрочены на 90 дней и более. Совокупная задолженность по кредиткам выросла до 575,9 млрд рублей. Доля карт с просроченной задолженностью увеличилась до 12%, сумма долгов выросла до 11,3%. Годом ранее показатели составляли 10,3% и 10,7% соответственно.

