Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 11:31

Волчанск, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 4 октября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 4 октября? Что происходит у Березового, Волчанска, Вербового, Вишневого, Владимировки, Дроновки, Заречного, Купянска, Константиновки, Клебан-Быка, Купянска, Котлино, Красного Лимана, Мирнограда, Нелеповки, Новоивановки, Новониколаевки, Новоселовки, Новогригоровки, Октябрьского, Полтавки, Панковки, Переездного, Покровска, Северска, Успеновки, Удачного, Харькова, Шахово, Шахтерска и Ямполя?

WarGonzo

По информации Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении ВС РФ продвигаются в посадках юго-восточнее Полтавки и в районе Новоивановки. Также, по данным военкоров, войска РФ наступают от Вербового к Вишневому и расширяют зону контроля северо-западнее Березового.

«На Покровском направлении есть продвижение в районе Мирнограда и Красного Лимана, в самом Покровске не стихают городские бои. На Добропольском участке ситуация напряженная, сообщается о тяжелых боях в районе Панковки, Владимировки, Кучерова Яра и Золотого Колодезя. На Константиновском направлении продолжается зачистка территории от Катериновки и восточнее. По сведениям источников, ВС РФ увеличивают зону контроля на трассе на Константиновку, продвигаются южнее Нелеповки. На Краснолиманском направлении войска РФ наступают в районе Новоселовки и Дробышево, ведут бои у Заречного, оказывают давление на оборону противника в районе Ямполя. Есть продвижение южнее Северска от Выемки и Переездного. Продолжаются тяжелые бои в центре. На Волчанском участке ВС РФ продолжают наступление на левом берегу реки Волчьей, продвигаются вдоль железной дороги в южной части самого Волчанска, а также в лесах в сторону Синельниково», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ в западной части Волчанска штурмуют Волчанский маслоэкстракционный завод, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Константиновском направлении наши стараются выровнять фронт у Белой Горы и Дылеевки. У Мирнограда наши наступают в районе второго вентствола шахты „Капитальная“. ВС России поражали объекты электрогенерации в Чернигове, Краматорске, Сумской области. Проблемы со светом у противника есть, но он их традиционно преувеличивает, отключая самостоятельно сети в целях дезинформирования нашей разведки», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Красноармейском направлении идут бои в районе Новопавловки, где ВС РФ имеют преимущество и продавливают оборону ВСУ, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«В Красноармейске идут бои в микрорайоне Лазурный, где ВС РФ в ходе успешных штурмовых действий продвигаются от Леонтовичей и Чунишино. Практически вплотную подошли к Шахтерскому. Весь участок южнее Лазурного под нашим контролем. ВСУ локально на участках контратакуют в попытке сдержать наши войска, также поднимают в небо дроны-камикадзе и накрывают кассетами. На Северном участке ведутся боевые действия без особых изменений. Расширяем контроль в лесах Ямполя. ВС РФ активно работают по ямпольским лесам. Константиновское направление. Выбиваем ВСУ у водохранилища, продолжаем зачистку от Катериновки», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Студеные ветра и холод до -5? Погода в Москве в конце октября: чего ждать

Колючие дожди и тепло до +15? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Погода в Москве в субботу, 4 октября: ждать ли тепла и мощных ливней

ВС РФ
ВСУ
новости
сводки
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спецпредставитель Путина назвал ключевую фигуру плана Трампа по Газе
Доктор Мясников назвал четыре главных правила для долгой жизни
Турецкий город сотрясло от мощного взрыва на химическом заводе
Сын пропавших в Красноярском крае туристов поделился подробностями поисков
В ДНР нашли способ пробить водную блокаду Киева
Фаза Луны сегодня, 4 октября: работаем в саду, получаем награды
Известный стилист отказался осуждать покинувших Россию артистов
Эпидемиолог предупредил о надвигающейся на Россию волне заболеваемости
В МО рассказали, сколько БПЛА ВСУ было сбито за сутки
«Я не бандит»: мужчина услышал решение суда после попытки похитить девочку
Главное блюдо выходного дня: порадуйте близких польским супом
Яблочная поленица: уютная классика польской кухни
Каждый охотник желает знать: лучшие места для утиной охоты в Подмосковье
Российские военные нанесли мощный удар по важным для ВПК Украины объектам
Шестеро детей пострадали в ДТП с двумя фурами и пассажирским автобусом
Рубль укрепляется? Курс сегодня, 4 октября, что с долларом, евро и юанем
План Трампа по Газе одобрили единомышленники ХАМАС
Готовим татарскую пастилу «Алю кагы» из яблок — простой и натуральный десерт
Королевская семья Британии: последние новости, раскрыта правда о раке Кейт
Стало известно, какое наказание грозит разбившей виски на таможне россиянке
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»
Общество

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.