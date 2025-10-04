Волчанск, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 4 октября

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 4 октября? Что происходит у Березового, Волчанска, Вербового, Вишневого, Владимировки, Дроновки, Заречного, Купянска, Константиновки, Клебан-Быка, Купянска, Котлино, Красного Лимана, Мирнограда, Нелеповки, Новоивановки, Новониколаевки, Новоселовки, Новогригоровки, Октябрьского, Полтавки, Панковки, Переездного, Покровска, Северска, Успеновки, Удачного, Харькова, Шахово, Шахтерска и Ямполя?

WarGonzo

По информации Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении ВС РФ продвигаются в посадках юго-восточнее Полтавки и в районе Новоивановки. Также, по данным военкоров, войска РФ наступают от Вербового к Вишневому и расширяют зону контроля северо-западнее Березового.

«На Покровском направлении есть продвижение в районе Мирнограда и Красного Лимана, в самом Покровске не стихают городские бои. На Добропольском участке ситуация напряженная, сообщается о тяжелых боях в районе Панковки, Владимировки, Кучерова Яра и Золотого Колодезя. На Константиновском направлении продолжается зачистка территории от Катериновки и восточнее. По сведениям источников, ВС РФ увеличивают зону контроля на трассе на Константиновку, продвигаются южнее Нелеповки. На Краснолиманском направлении войска РФ наступают в районе Новоселовки и Дробышево, ведут бои у Заречного, оказывают давление на оборону противника в районе Ямполя. Есть продвижение южнее Северска от Выемки и Переездного. Продолжаются тяжелые бои в центре. На Волчанском участке ВС РФ продолжают наступление на левом берегу реки Волчьей, продвигаются вдоль железной дороги в южной части самого Волчанска, а также в лесах в сторону Синельниково», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ в западной части Волчанска штурмуют Волчанский маслоэкстракционный завод, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Константиновском направлении наши стараются выровнять фронт у Белой Горы и Дылеевки. У Мирнограда наши наступают в районе второго вентствола шахты „Капитальная“. ВС России поражали объекты электрогенерации в Чернигове, Краматорске, Сумской области. Проблемы со светом у противника есть, но он их традиционно преувеличивает, отключая самостоятельно сети в целях дезинформирования нашей разведки», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Красноармейском направлении идут бои в районе Новопавловки, где ВС РФ имеют преимущество и продавливают оборону ВСУ, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«В Красноармейске идут бои в микрорайоне Лазурный, где ВС РФ в ходе успешных штурмовых действий продвигаются от Леонтовичей и Чунишино. Практически вплотную подошли к Шахтерскому. Весь участок южнее Лазурного под нашим контролем. ВСУ локально на участках контратакуют в попытке сдержать наши войска, также поднимают в небо дроны-камикадзе и накрывают кассетами. На Северном участке ведутся боевые действия без особых изменений. Расширяем контроль в лесах Ямполя. ВС РФ активно работают по ямпольским лесам. Константиновское направление. Выбиваем ВСУ у водохранилища, продолжаем зачистку от Катериновки», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Студеные ветра и холод до -5? Погода в Москве в конце октября: чего ждать

Колючие дожди и тепло до +15? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Погода в Москве в субботу, 4 октября: ждать ли тепла и мощных ливней