Как вывести пятно от вина: полное руководство

Вывести пятно от вина реально, если действовать быстро и правильно. Избегайте распространенных ошибок: не трите загрязнение, так как это только сильнее втирает вино в материал, и ни в коем случае не используйте горячую воду, которая «запекает» пятно, делая его практически невыводимым. Как только «авария» произошла, обильно посыпьте пятно поваренной солью, пищевой содой или тальком. Эти вещества работают как мощный абсорбент и втянут в себя основную часть жидкости вместе с красителями. Дождитесь, пока порошок не впитает вино и не превратится в кашицу, а затем аккуратно удалите его. После этого загрязненный участок можно промокнуть салфеткой, смоченной в прохладной воде, а затем застирать хозяйственным мылом. Для нейтрализации пигмента также хорошо подходит этиловый спирт или водка.

Методы для застарелых загрязнений

Если пятно успело высохнуть, на помощь придут более мощные средства. Хорошо зарекомендовала себя смесь перекиси водорода с несколькими каплями средства для мытья посуды. Вспененный состав нужно нанести на пятно, оставить на несколько минут, а затем постирать вещь. Другой надежный способ — использовать лимонную кислоту, смешанную с водой в равных пропорциях. Эту кашицу втирают в загрязнение и оставляют на некоторое время, после чего тщательно выполаскивают. Для цветных и деликатных тканей, таких как шерсть и шелк, лучше выбрать щадящую смесь из глицерина и спирта.

Как вывести пятно от вина: проверенные методы для разных ситуаций Фото: Shutterstock/FOTODOM

Универсальные народные средства

Среди домашних средств есть несколько настоящих спасателей. Белое вино, парадоксально, но факт, может помочь вывести красное. Просто залейте светлым напитком красное пятно, а затем постирайте вещь. Также эффективна обработка пятна соком свежего лимона или столовым уксусом, которые помогают расщеплять красящие пигменты. Если вино пролилось на ковер или обивку дивана, после первичной обработки солью можно полить пятно газированной водой — пузырьки помогут вытолкнуть загрязнение на поверхность.

Борьба с винными пятнами часто заканчивается победой, если подойти к ней со знанием дела. Начинайте действовать без промедления, используйте доступные средства — соль, перекись, лимонную кислоту или спирт — и всегда проверяйте выбранный метод на незаметном участке ткани, особенно если имеете дело с цветной или деликатной тканью. Если же ни один из домашних способов не помог, не отчаивайтесь — профессиональная химчистка сможет вернуть вещи прежний вид.

