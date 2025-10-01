Столовая ложка сметаны: сколько граммов в зависимости от густоты

Кулинария — это искусство, где точность часто играет ключевую роль. Однако когда под рукой нет кухонных весов, на помощь приходят привычные приборы, которые есть в каждом доме. Какое количество сметаны вмещает столовая ложка? Примерно 15–20 граммов жидкой сметаны, если без горки. Но вес продукта зависит от его густоты и жирности. Густая домашняя сметана высокой жирности в том же объеме без горки может достигать 25 граммов. Когда мы набираем продукт с большой горкой, вес увеличивается и составляет около 30–35 граммов.

Это знание становится особенно ценным при приготовлении салатов, соусов или выпечки, где баланс ингредиентов критически важен для конечного вкуса блюда. Главное — помнить о консистенции вашей сметаны и делать небольшую поправку на этот фактор.