Украинский город заволокло черным дымом

Черный дым окутал украинский Чернигов после взрывов, которые прогремели в городе, видео с последствиями опубликовал Telegram-канал «Труха». На кадрах виден густой столб дыма, поднимающийся над жилыми районами, а также яркие вспышки пламени.

По информации местного облэнерго, в результате повреждения получили сразу несколько объектов энергетической инфраструктуры в Черниговской области. В итоге около 50 тысяч потребителей остались без света.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что удар ВС РФ по подстанции в украинском Славутиче является зеркальным ответом на атаки украинских войск, в том числе регулярные обстрелы Запорожской АЭС. По его словам, это предельно ясный сигнал для властей в Киеве. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Кроме того в результате удара по теплоэлектроцентрали в Краматорске на ТЭЦ начался пожар. Отмечается, что это привело к перебоям с электричеством в нескольких городах, включая Славянск, Дружковку, Константиновку и Краматорск.