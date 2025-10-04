Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 06:14

Власти с ноября изменят порядок взыскания долгов с россиян

Закон о взыскании долгов во внесудебном порядке вступит в силу с 1 ноября в РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России с 1 ноября вступит в силу закон, который даст налоговым органам возможность во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по обязательным платежам, заявил РИА Новости депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Антропенко. По его словам, такие меры будут применятся только при отсутствии спора с налоговыми органами.

В том числе налогам и штрафам, — сказал он.

При этом, добавил он, такой порядок будет применяться к физлицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями. В таким платежам будут относиться задолженности также по уплате сборов, страховых взносов, пеней.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев сообщил, что прогрессивный налог на сверхдоходы в размере 60% позволит сократить дефицит бюджета в России. Парламентарий отметил, что эта мера поможет избежать повышения НДС до 22%.

До этого стало известно, что Минтруд и Минфин представили масштабный пакет социальных и налоговых изменений, которые вступят в силу с 2026 года. На меры поддержки населения планируется направить более 18,7 трлн рублей, включая почти 13 трлн рублей непосредственно на пенсионные выплаты.

долги
взыскания
деньги
налоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Учителям в России могут изменить надбавки за классное руководство
К чему снится белый медведь: важные детали сна и их толкование
СБУ объявила в розыск ректора МГИМО
ВСУ начали использовать на Запорожском направлении необычное оружие
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 октября
Власти с ноября изменят порядок взыскания долгов с россиян
Баурсак — самые лучшие татарские пончики! Готовим за полчаса
Россиян предупредили о наказаниях за дорогие подарки учителям
По-польски: рецепт вареников с картошкой — подавайте с лучком
Дерби всея Руси. ЦСКА — «Спартак»: когда пройдет, кто фаворит
Назван возможный срок освобождения Покровска
Лидер группы «Ногу свело!» не смог оспорить решение суда
Российские маневренные группы проверили на прочность оборону Северска
Золотая и серебряная цепочка во сне: важные знаки и предсказания
Слова Трампа о Газе удивили Нетаньяху
ВСУ за сутки потеряли почти полторы тысячи человек
Трамп опубликовал ответ ХАМАС на план США по перемирию в Газе
Над российским регионом отразили атаку семи БПЛА
Финансист рассказал, почему банки массово обнулили лимиты кредиток
Стало известно, какой ценой ВСУ пытаются вывести спецназ из Купянска
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно
Общество

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.