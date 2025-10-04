Власти с ноября изменят порядок взыскания долгов с россиян Закон о взыскании долгов во внесудебном порядке вступит в силу с 1 ноября в РФ

В России с 1 ноября вступит в силу закон, который даст налоговым органам возможность во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по обязательным платежам, заявил РИА Новости депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Антропенко. По его словам, такие меры будут применятся только при отсутствии спора с налоговыми органами.

В том числе налогам и штрафам, — сказал он.

При этом, добавил он, такой порядок будет применяться к физлицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями. В таким платежам будут относиться задолженности также по уплате сборов, страховых взносов, пеней.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев сообщил, что прогрессивный налог на сверхдоходы в размере 60% позволит сократить дефицит бюджета в России. Парламентарий отметил, что эта мера поможет избежать повышения НДС до 22%.

До этого стало известно, что Минтруд и Минфин представили масштабный пакет социальных и налоговых изменений, которые вступят в силу с 2026 года. На меры поддержки населения планируется направить более 18,7 трлн рублей, включая почти 13 трлн рублей непосредственно на пенсионные выплаты.