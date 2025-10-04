Появились кадры пожара на объектах энергоснабжения в Чернигове

Около 50 тыс. человек остались без электричества в Черниговской области, следует из сообщения компании «Черниговоблэнерго» в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Причиной стали повреждения сразу нескольких объектов энергоснабжения после взрывов в ночь на 4 октября.

Повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения. Аварийные отключения затронули около 50 тысяч потребителей, — говорится в заявлении компании.

В Черниговоблэнерго сообщили, что продолжается почасовое отключение электроэнергии по графику — три часа со светом, три — без. Власти пообещали не вводить дополнительные отключения и выразили надежду, что вне пиковых часов ограничения будут мягче.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что удар ВС РФ по подстанции в украинском Славутиче является зеркальным ответом на атаки украинских войск, в том числе регулярные обстрелы Запорожской АЭС. По его словам, это предельно ясный сигнал для властей в Киеве. Минобороны России эту информацию не комментировало.