04 октября 2025 в 07:16

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 октября: инфографика

В ночь на 4 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 117 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 27 БПЛА — над территорией Брянской области, 16 БПЛА — над территорией Волгоградской области, 15 БПЛА — над территорией Курской области, 15 БПЛА — над территорией Республики Крым, 11 БПЛА — над территорией Ростовской области, 10 БПЛА — над территорией Воронежской области, восемь БПЛА — над территорией Белгородской области, шесть БПЛА — над территорией Ленинградской области, четыре БПЛА — над территорией Калужской области, два БПЛА — над территорией Новгородской области, два БПЛА — над акваторией Черного моря, один БПЛА — над территорией Смоленской области, — говорится в сообщении.

