Отношение к России, операции, уход со сцены: как сейчас живет Леонтьев

Народный артист Валерий Леонтьев вернулся на эстраду, несмотря на сообщение о завершении музыкальной карьеры. Он выступил на фестивале «Новая волна» в Казани. Какие еще последние новости о певце известны?
Вернулся после ухода со сцены
В 2022 году Валерий Леонтьев объявил о завершении музыкальной карьеры, а затем, по сообщению Super.ru, окончательно переехал в США. В последние годы выходить на сцену певец стал редко: несколько раз он выступил на частных вечеринках в Дубае и Ницце, а в 2024 году поздравил народного артиста РФ Игоря Крутого с 70-летием, исполнив песню «Занавес».
В этом году 76-летний Леонтьев снова приехал в Россию и стал одним из главных гостей фестиваля «Новая волна» в Казани. Музыкант вышел на сцену с хитами «Мой дельтаплан», «Маргарита», «Казанова» и другими. О своем возвращении он высказался кратко, отметив, что «любит менять жанры, костюмы и города, но не публику и родину».
«Цена велика. Я люблю менять жанры, костюмы, впечатления, города… Но не меняю родину. Друзей. Свое отношение к публике: она должна получить меня всего. Целиком. Всю мою энергию и всю любовь», — признался артист mk.ru.
Он добавил, что ему непросто дается «быть тем певцом, в которого верят». Леонтьев также назвал Казань своим местом силы.
Кого считают преемником Леонтьева
Продюсер Яна Рудковская заявила, что Валерий Леонтьев «занимает особое место в ее сердце», и порадовалась его возвращению. Она предположила, что творчество исполнителя сильно повлияло на ее подопечного, заслуженного артиста РФ Диму Билана.
«Я думаю, что Дима — в большей степени преемник не Киркорова, а именно Валерия Яковлевича Леонтьева», — процитировало Рудковскую издание Super.ru.
Однако Билан к словам продюсера отнесся с улыбкой. При этом он уточнил, что «Леонтьев не похож ни на кого».
«Интересная версия, но я все-таки думаю, что каким-то своим путем иду», — сказал Билан 7days.ru.
Как относятся к Леонтьеву в России
Возвращению Леонтьева в Россию радовались многие коллеги певца. Игорь Крутой признался, что уважает его и преклоняется перед ним, отметив его «скромность, порядочность и интеллект».
Отреагировал на приезд Леонтьева и народный артист РФ Филипп Киркоров. Он назвал коллегу «мастером и своим учителем», а также заявил, что ему «нет равных на сцене».
Поклонники в комментариях отметили хорошую физическую форму Леонтьева и его «знаменитую энергичность» на сцене.
Какая недвижимость у Леонтьева в США
Валерий Леонтьев стал одним из первых советских артистов, купивших недвижимость в Майами. По данным aif.ru, в 90-х годах он приобрел квартиру в элитном районе «Корал-Гейблз» в штате Флорида. Издание сообщило, что интерьер был выполнен в стиле сафари — на диванах лежали леопардовые шкуры, а полки украшали фигурки африканских животных.
В 2014 году певец купил двухэтажную виллу в пригороде Майами на берегу залива Бискейн. Как пишет Life.ru, риелторы оценивают стоимость особняка в $11 млн (примерно 885 млн рублей).
«В двухэтажном доме Леонтьева шесть спален и санузлов, бассейн, тренажерный зал и лифт, — отмечает издание. — В особняке также живет жена артиста Людмила Исакович. Пара состоит в браке уже 27 лет и ведет уединенный образ жизни. Супруга музыканта владеет гостиницей и салоном груминга для породистых собак. Среди клиентов Исакович — Энрике Иглесиас, Мел Гибсон и Анна Курникова», — уточнило издание.
Несколько лет назад, по данным aif.ru, исполнитель перенес «операцию на колени и глаза», после чего долго восстанавливался. Издание добавило, что в настоящее время Леонтьев зарабатывает на жизнь выступлениями, за которые берет по 3,5 млн рублей, а также сдает в аренду дом в Испании.
Читайте также:
Тайный сын, уход с Первого канала, мнение об СВО: куда пропал Нагиев
Позор в Грузии, ненависть к России, алкоголь: как сейчас живет Макаревич
Пугачева, Хаматова, Белый: дети кого из звезд не пойдут в школу 1 Сентября