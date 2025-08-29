День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 19:55

Отношение к России, операции, уход со сцены: как сейчас живет Леонтьев

Валерий Леонтьев Валерий Леонтьев Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Народный артист Валерий Леонтьев вернулся на эстраду, несмотря на сообщение о завершении музыкальной карьеры. Он выступил на фестивале «Новая волна» в Казани. Какие еще последние новости о певце известны?

Вернулся после ухода со сцены

В 2022 году Валерий Леонтьев объявил о завершении музыкальной карьеры, а затем, по сообщению Super.ru, окончательно переехал в США. В последние годы выходить на сцену певец стал редко: несколько раз он выступил на частных вечеринках в Дубае и Ницце, а в 2024 году поздравил народного артиста РФ Игоря Крутого с 70-летием, исполнив песню «Занавес».

В этом году 76-летний Леонтьев снова приехал в Россию и стал одним из главных гостей фестиваля «Новая волна» в Казани. Музыкант вышел на сцену с хитами «Мой дельтаплан», «Маргарита», «Казанова» и другими. О своем возвращении он высказался кратко, отметив, что «любит менять жанры, костюмы и города, но не публику и родину».

«Цена велика. Я люблю менять жанры, костюмы, впечатления, города… Но не меняю родину. Друзей. Свое отношение к публике: она должна получить меня всего. Целиком. Всю мою энергию и всю любовь», — признался артист mk.ru.

Он добавил, что ему непросто дается «быть тем певцом, в которого верят». Леонтьев также назвал Казань своим местом силы.

Кого считают преемником Леонтьева

Продюсер Яна Рудковская заявила, что Валерий Леонтьев «занимает особое место в ее сердце», и порадовалась его возвращению. Она предположила, что творчество исполнителя сильно повлияло на ее подопечного, заслуженного артиста РФ Диму Билана.

«Я думаю, что Дима — в большей степени преемник не Киркорова, а именно Валерия Яковлевича Леонтьева», — процитировало Рудковскую издание Super.ru.

Дима Билан Дима Билан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Однако Билан к словам продюсера отнесся с улыбкой. При этом он уточнил, что «Леонтьев не похож ни на кого».

«Интересная версия, но я все-таки думаю, что каким-то своим путем иду», — сказал Билан 7days.ru.

Как относятся к Леонтьеву в России

Возвращению Леонтьева в Россию радовались многие коллеги певца. Игорь Крутой признался, что уважает его и преклоняется перед ним, отметив его «скромность, порядочность и интеллект».

Отреагировал на приезд Леонтьева и народный артист РФ Филипп Киркоров. Он назвал коллегу «мастером и своим учителем», а также заявил, что ему «нет равных на сцене».

Поклонники в комментариях отметили хорошую физическую форму Леонтьева и его «знаменитую энергичность» на сцене.

Какая недвижимость у Леонтьева в США

Валерий Леонтьев стал одним из первых советских артистов, купивших недвижимость в Майами. По данным aif.ru, в 90-х годах он приобрел квартиру в элитном районе «Корал-Гейблз» в штате Флорида. Издание сообщило, что интерьер был выполнен в стиле сафари — на диванах лежали леопардовые шкуры, а полки украшали фигурки африканских животных.

В 2014 году певец купил двухэтажную виллу в пригороде Майами на берегу залива Бискейн. Как пишет Life.ru, риелторы оценивают стоимость особняка в $11 млн (примерно 885 млн рублей).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«В двухэтажном доме Леонтьева шесть спален и санузлов, бассейн, тренажерный зал и лифт, — отмечает издание. — В особняке также живет жена артиста Людмила Исакович. Пара состоит в браке уже 27 лет и ведет уединенный образ жизни. Супруга музыканта владеет гостиницей и салоном груминга для породистых собак. Среди клиентов Исакович — Энрике Иглесиас, Мел Гибсон и Анна Курникова», — уточнило издание.

Несколько лет назад, по данным aif.ru, исполнитель перенес «операцию на колени и глаза», после чего долго восстанавливался. Издание добавило, что в настоящее время Леонтьев зарабатывает на жизнь выступлениями, за которые берет по 3,5 млн рублей, а также сдает в аренду дом в Испании.

